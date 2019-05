Con chi è fidanzata Elettra Lamborghini? Afrojack | il dj olandese che ha fatto perdere la

Per l’Atalanta il sogno chiamato Champions Continua : scavalcata l’Inter : Per Bergamo il sogno chiamato Champions continua. L’Atalanta batte il Genoa 2-1 e si porta al terzo posto in classifica,

Maurizio Pistocchi evidenzia : gaffe della SSC Napoli nei Confronti di Sarri e del Chelsea!. Il Tweet : Maurizio Pistocchi evidenzia la gaffe fatta dalla società azzurra che fa i complimenti al Liverpool e stranamente dimentica Sarri ed il Chelsea. Il Tweet: @sscNapoli con molta solerzia fa i complimenti al Liverpool, avversario nel girone, ma si dimentica di Sarri e del Chelsea. La classe non è acqua, e non si compra al mercato pic.twitter.com/JOCjr40yRW — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 11, 2019 Leggi anche Spal-Napoli, ...

Cannabis legale - Salvini vuole “chiudere tutti i negozi”. Ma la Lega Contribuì a far approvare la legge : “Scambia le piccole e medie imprese, che danno lavoro sano, con i negozi di Cannabis che vendono droga e kit per farsela in casa”. Così Stefano Candiani, sottosegretario leghista all’Interno, ha apostrofato giovedì il colLega grillino Carlo Sibilia che criticava la crociata intrapresa da Matteo Salvini contro i negozi di Cannabis Legale. “Se dovessimo lasciare fare a chi la vede come lui, ci troveremmo presto i cannaioli ...

Belen Rodriguez incanta Instagram in bikini. Ma gli haters si sbizzarrisCono : "Sei vecchia" - : Sandra Rondini Sensuale come sempre, la splendida showgirl argentina ha postato un'immagine da bomba sexy. Con alle spalle un mare in tempesta, Belen posa in un bikini che esalta tutta la sua femminilità e il suo scatto super hot accende i social con un boom di like e visualizzazioni in poche ore Belen Rodriguez posta su Instagram una sua foto sexy in bikini, seduta tra gli scogli di un mare in tempesta e subito i social si scatenano ...

E così riparte lo sContro - Di Maio : "Deluso - nulla sui rimpatri" | Salvini : "Meno sbarchi e meno reati" : Dal vicepremier M5s stoccata alla Lega e al suo leader: "Non vorrei che il decreto legge fosse un ennesima iniziativa per coprire il caso Siri"

Europee - Civati ferma la campagna elettorale : “Due candidate di destra in lista Con me. Poca chiarezza dai Verdi” : Pippo Civati ferma la propria campagna elettorale in vista delle Europee 2019. Il motivo è l’articolo uscito venerdì su Il Foglio in cui il quotidiano scriveva che nella lista Europa Verde, della quale fa parte il leader di Possibile, si trovano anche due “esponenti di estrema destra”, nello specifico Giuliana Farinaro ed Elvira Vernengo. “I valori costituzionali e l’antifascismo per me vengono prima di tutto”, ha ...

Laura Freddi : ‘Problemi eConomici? Vicenda vecchia e molto triste’ : È amareggiata Laura Freddi nel suo ultimo post su Instagram. La showgirl parla di ‘mondo malato’ e delle ‘solite cattiverie‘ che circolano in rete, e il riferimento è a presunti problemi economici che starebbe sperimentando sulla propria pelle. La Freddi, mamma di Ginevra dal gennaio 2018, smentisce però chiarendo che si tratta di una storia passata e che nulla ha a che vedere con il suo presente come invece sosterrebbero ...

Viggiano - interrogazione di Muroni (Leu) a Costa : “Rigettare proroga Concessione a Eni per Centro oli al centro dell’inchiesta” : Un’interrogazione parlamentare per chiedere il rigetto dell’istanza di proroga della concessione Val d’Agri, in scadenza al 26 ottobre 2019, presentata da Eni al ministero dello sviluppo economico il 27 ottobre 2017. Una concessione di cui è parte integrante il centro Oli di Viggiano, al centro di un’inchiesta su una fuoriuscita di petrolio, riconosciuta pubblicamente nel febbraio 2017 e che, probabilmente negli anni, ha contaminato il ‘reticolo ...

Torino - Mazzarri chiede di giocare le partite in Contemporanea : “Per la regolarita’ del campionato sarebbe giusto giocare in contemporanea dalla quintultima fino all’ultima giornata”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri, allenatore del Torino che domani affronterà il Sassuolo alle 12.30. “Indipendentemente dalle esigenze televisive, le squadre che lottano con un obbiettivo di classifica dovrebbero giocare allo stesso orario – sottolinea il tecnico granata -. ...

Domenica Con l'allerta meteo in Campania : ?rischio frane e allagamenti : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo valevole per la giornata di domani. Dalle 8 alle 20 si...

Marco Maddaloni e Romina in crisi? Matrimonio a rischio : “Non ti riConosco” : Isola dei Famosi, Marco Maddaloni non sposa più Romina Giamminelli? Matrimonio a rischio Il Matrimonio di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli ci sarà oppure no? Abbiamo assistito alla richiesta di Matrimonio in diretta durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, con tanto di anello molto speciale. Ma pare che il judoka non stia pensando all’organizzazione delle […] L'articolo Marco Maddaloni e Romina in crisi? ...

Adriana Volpe porta in tribunale Giancarlo Magalli : «Puoi sfregiare una donna anche Con le parole. La Rai non ha mai voluto prendere posizione». E anticipa la chiusura di Mezzogiorno in famiglia : Adriana Volpe e Giancarlo Magalli Dalla piazza de I Fatti Vostri all’aula di un tribunale. Prosegue la battaglia legale di Adriana Volpe nei confronti di Giancarlo Magalli. Il conduttore televisivo, accusato di diffamazione, dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 15 luglio per chiarire la sua posizione. La Volpe, intervistata da Repubblica, ha spiegato perchè ha scelto di adire le vie legali contro il collega. Adriana, in primis, ha ...

Verona - 22enne napoletano muore in un incidente : schianto fatale Contro guard rail : Un terribile incidente stradale in provincia di Verona ha causato la morte di un giovane. Si tratta di Giovanni Ronda, ventiduenne originario di Napoli che ha perso la vita a Salionze, frazione di Valeggio Sul Mincio. Il ragazzo si è schiantato con la sua vettura contro un guard rail, e in seguito all'impatto l'automobile è stata letteralmente tranciata dal dispositivo, non lasciando scampo al ragazzo. Stando a quanto riportato da "Brescia ...

Trono Over - Michele ancora Contro Armando : “Persona meschina” : Trono Over, Michele ancora contro Armando: “Volgare, meschino e mediocre” Michele Loprieno, dopo aver lasciato il Trono Over, ha voluto chiarire al magazine di Uomini e Donne i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi. Più che qualcosa, ha affermato, qualcuno lo ha portato a prendere questa decisione. Il […] L'articolo Trono Over, Michele ancora contro Armando: “Persona meschina” ...