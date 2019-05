Clima | allarme per coste e surfisti | le onde saranno sempre più ingovernabili ed estreme

L’Uragano Artico flagella l’Italia - “è allarme per la sicurezza nazionale : non chiamatelo maltempo - è un’emergenza Climatica” : “Per favore non chiamatelo maltempo ma emergenza climatica che ormai e’ una vera questione di sicurezza nazionale e globale“. Lo dichiara Angelo Bonelli coordinatore nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde che aggiunge: “La neve e la grandine che sta cadendo in queste ore e in piena primavera, provocando danni enormi all’agricoltura, non e’ solo un evento storico ma un chiaro segnale di come il clima ...

Grandine in arrivo - l’allarme di Coldiretti : “Sono i cambiamenti Climatici - l’Italia si sta tropicalizzando” : E’ allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con Grandine che è la piu’ temuta nelle campagne in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi. E’ quanto sostiene Coldiretti, precisando che nelle zone interessate dal maltempo sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta e sono state stese a protezione le reti antiGrandine che tuttavia non ...

Clima - Wall Street scopre l’allarme : ecco la mappa su dove investire : Evitare di investire in proprieta’ immobiliari in Arizona e Texas a causa dei cambiamenti Climatici, meglio dirottare i fondi nel Maine e in New Hampshire. E’ l’indicazione che arriva da Wall Street, dove cominciano a preoccuparsi degli effetti dell’innalzamento della temperatura globale. Dopo due anni di incendi selvaggi, uragani e inondazioni costati 11 mila vittime nel 2018 e 155 miliardi di dollari di danni (secondo ...

L'allarme degli scienziati americani : "Un'ondata di migranti Climatici si abbatterà presto sugli Usa" : Un team di scienziati americani ha in questi giorni lanciato un allarme relativo a un'imminente " ondata di migranti climatici ", destinata ad abbattersi sugli Usa nei prossimi anni. Secondo un'équipe ...

Cambiamenti Climatici : allarme dei sindacati tedeschi - le scelte politiche impattano anche sul mercato del lavoro : Michael Vassiliadis, presidente del sindacato chimico e energetico tedesco Ig Bce, chiede al governo di Berlino “più realismo in materia di politica climatica ed energetica“: i sindacati tedeschi lanciano dunque l’allarme sulle scelte politiche per gestire il cambiamento climatico, che, se non accompagnate da adeguate misure sociali, rischiano di generare contraccolpi gravi sul mercato del lavoro e relative tensioni sociali. La ...

Clima - l'allarme del Wwf : vino e frutta fra 50 anni potrebbero sparire : L'Italia appartiene alla porzione di mondo che consuma più di quanto ha disposizione: per soddisfare il nostro fabbisogno, o meglio quello che abbiamo reso tale considerando anche gli sprechi e i ...

Clima - è allarme siccità : “Precipitazioni dimezzate - è sos per le semine nei terreni aridi” : E’ Sos per le semine primaverili di granoturco, soia, girasole, barbabietole, riso e pomodoro nei terreni aridi per la mancanza dell’acqua necessaria alle coltivazioni per crescere, soprattutto al nord dove le precipitazioni invernali sono dimezzate (-50%) rispetto alla media. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti con l’arrivo della primavera che sancisce l’inizio delle attivita’ agricole nelle ...

Clima - allarme ghiacciai anche in Italia : inverno sopra lo zero : E’ allarme Clima anche in Italia, come ricordano i tanti giovani che oggi hanno manifestato nel Global Climate Strike. I cambiamenti Climatici esistono, e per rendersene conto è sufficiente collegarsi al sito di Arpa Piemonte e verificare i dati rilevati dalla fitta rete di stazioni che rilevano i dati ambientali sull’arco Alpino. Oggi, alle 15,00, quella di Pian Giassett a 2150 metri sul livello del mare segna 6,3°C. In questa ...

ANBI : gestire l’allarme idrico e aprire i cantieri per contrastare i cambiamenti Climatici : La comune preoccupazione per l’allarme idrico, presente nelle regioni settentrionali, è stata al centro dell’incontro fra il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Sen. Gian Marco Centinaio ed i vertici dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), rappresentati dal Presidente, Francesco Vincenzi e dal Direttore Generale, Massimo Gargano. In ...

Ormai l'allarme 'Climatico' ci è sfuggito di mano : Ormai è sfuggito di mano. l'allarme "climatico", intendo. Vive di vita propria. Evocato, come causa ultima, dei fenomeni ed eventi più disparati dello "stato di salute del pianeta". Si rischia l'...

Clima - allarme siccità : dall’Osservatorio delle crisi idriche piano di azione sulla situazione del Po : L’Osservatorio sulle crisi idriche all’interno del vasto comprensorio del fiume Po (che si estende dalla Valle d’Aosta alle Marche) si è riunito nelle ultime ore per esaminare la situazione nell’intero territorio. Una situazione non rosea – si legge in una nota dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po – dopo un esame attento dei valori emersi dai monitoraggi delle diverse agenzie regionali coinvolte dal ...

L’allarme di Mattarella : «Siamo sull’orlo di una crisi Climatica globale» | Video Studenti di tutto il mondo in piazza il 15 : Il presidente della Repubblica in visita al cimitero delle vittime del Vajont in provincia di Belluno: «Pieno appoggio e sostegno alle Olimpiadi del 2026, hanno grande importanza»

