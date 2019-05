Cin cin Atalanta | la Champions League adesso è ad un passo | la squadra di Gasperini è ...

Juve - Cinque i giocatori che sarebbero incedibili secondo la società : tra questi Ronaldo : La Juventus dovrebbe ripartire dallo 'zoccolo duro' la prossima stagione. Come scrive Sky Sport, sarebbe cinque gli intoccabili dalla dirigenza bianconera, i giocatori su cui fare affidamento anche la prossima stagione: parliamo di Szczesny, Bonucci, Chiellini, Cristiano Ronaldo e Matuidi. Molto ovviamente passerà anche dalla permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera, ma la Juventus dovrebbe affidarsi all'esperienza e alla qualità ...

Aurora Ramazzotti inCinta? Il messaggio ai fan : Non è la prima volta che succede e probabilmente non sarà neanche l’ultima ma la cronaca rosa di tanto in tanto torna all’attacco con la notizia secondo cui Aurora Ramazzotti sarebbe incinta. È successo anche questa volta, e così la diretta interessata decide di rispondere personalmente dal proprio profilo Instagram. In una serie di stories la giovane figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti (il quale recentemente ha dovuto ...

Alessandria : cacciatore denunciato per aver accoltellato mortalmente un Cinghiale : Il fatto, ripreso in un filmato, vede un cinghiale ormai agonizzante dopo la fucilata venire ucciso con quello che sembra un coltello: partendo dall’esame di questo video, di cui erano stati portati a conoscenza, i carabinieri hanno denunciato un cinquantaseienne residente a Sezzadio in provincia di Alessandria per violazione delle norme sulla caccia. Anche se l’uomo aveva ferito il cinghiale durante una battuta regolare. ...

MediCina - Leonardi : “Potenziali vantaggi dalla teleneuroriabilitazione” : “L’idea è giusta, i vantaggi potenziali sono molti. E a breve la ricerca potrà dare indirizzi più certi sul vantaggio per i cittadini della teleneuroriabilitazione, e quindi sull’eventuale erogazione delle terapie da parte del Servizio sanitario nazionale”. Ad affermarlo è Giovanni Leonardi, direttore generale del ministero della Salute nel Settore della ricerca e innovazione in sanità, partecipando alla prima Conferenza ...

Al largo della costa del Portogallo - la crosta terrestre potrebbe separarsi in due strati : questa frattura avviCinerebbe l’Europa al Nord America : Nel 1969, un grande terremoto al largo della costa del Portogallo ha provocato uno tsunami che ha ucciso oltre una dozzina di persone. Circa 200 anni prima, un terremoto ancora più grande aveva colpito la stessa area, provocando la morte di circa 100.000 persone e distruggendo la città di Lisbona. Due terremoti nello stesso punto in un arco di tempo di circa 200 anni non sono causa di allarme, ma quello che ha lasciato perplessi i sismologi ...

Allarme Plastica : per l’80% degli italiani si è viCini a un disastro ambientale : Crescono la consapevolezza dei cittadini sullo stato di salute del pianeta e l’attenzione come consumatori nei confronti delle aziende in tema di impatto ambientale e uso della Plastica. Negli ultimi 4 anni infatti la conoscenza qualificata sui temi ambientali da parte dei cittadini segna un +65% e inoltre l’80% degli italiani dichiara di avere il timore di essere alle soglie di un disastro ambientale. E se il 50% (1 su 2) pensa che ...

Marocchino spruzza spray al peperonCino nel sottopasso : Paura tra i passeggeri e circolazione ferroviaria temporaneamente sospesa. È riuscito scatenare il caos un Marocchino di 19 anni, residente a Como, che nel pomeriggio di giovedì, per motivi ancora da chiarire, ha spruzzato dello spray urticante in un sottopasso della stazione ferroviaria di Monza.-- La vicenda ha avuto inizio intorno alle 17 quando alcuni pendolari presenti nello scalo si sono accorti dell’azione dello straniero. I viaggiatori, ...

Nigeria - ingegnere Cinese diventa capotribù. “Popolazioni locali vogliono mantenere buoni rapporti con Pechino” : Le foto circolate sul web li ritraggono fianco a fianco in abiti bianchi e capo coperto da un velo bianco: a sinistra l’emiro di Jiwa, nel distretto di Abuja, la capitale della Nigeria. A destra Kong Tao, 34 anni, ingegnere di nazionalità cinese e dal mese scorso nuovo capo tribù locale (sotto lo screenshot dal China Morning Post). Può sembrare strano e in effetti quella di Kong non è storia usuale. Comincia nove anni fa, quando lasciata ...

Una Vita - spoiler : JaCinto torna ad Acacias - Casilda piange per la morte di Martin : Nelle prossime puntate della famosa telenovela Una Vita ci saranno diverse novità entusiasmanti. Alcuni spoiler riguardano Casilda Escolano, interpretata dall'attrice Marita Zafra, la quale verrà improvvisamente colpita alla testa durante gli scontri ad Acacias tra i lavoratori del giacimento d'oro di Ramon e Rosina e la polizia. In seguito il medico che visiterà Casilda reputerà necessario sedarla per alcuni giorni. Successivamente la Escolano ...

Venezia - gasolio al posto della benzina nel distributore : danni a deCine di automobilisti : Odissea per decine di automobilisti che a loro insaputa hanno fatto rifornimento di gasolio e non di benzina alla stazione di servizio Enercoop, a Brondolo, sulla Romea. Alla base del guasto non ci sarebbe un tentativo di sabotaggio ma un errore umano. I titolari della pompa pronti a pagare i danni.Continua a leggere

VIDEO NBA 2019 : notte magica per Steph Curry - che trasCina i Golden State Warriors in finale di Western Conference : Incappare in un primo quarto disastroso e poi giocare una seconda metà di gara da dominatore incontrastato dell’intero universo cestistico? E’ possibile, se dietro la maglia c’è il numero 30 e il nome è quello di Steph Curry. Non finisce mai di regalare numeri la stella dei Golden State Warriors, che ha trascinato ancora una volta la sua franchigia nella decisiva gara-6 contro gli Houston Rockets: quella che comincerà nella ...

GucCini : "A Salvini piacciono le mie canzoni? Anche Dante è stato letto da cani e porci" : Qualche giorno fa, durante una delle tante ospitate tv a Matrix, Matteo Salvini ha confessato che tra i suoi musicisti preferiti c'è Francesco Guccini. Ebbene il cantautore modenese, durante una conferenza stampa per una iniziativa a Palermo dedicatagli dal Conservatorio musicale Scarlatti, ha commentato l'uscita del vicepremier leghista e ha detto:"Se le mie canzoni piacciono a Matteo Salvini, non ho alcuna responsabilità. Con le dovute ...

Ghost Day - Sabato 25 Maggio 2019 Cinecittà World Teatro 1 : ALL MUSIC NEWS Ghost Day, Sabato 25 Maggio 2019 Cinecittà World Teatro 1 Parco + Live Show €15,00 Infoline e Ticket: 069135693 –3409013529 Dopo aver festeggiato i primi 10 anni di discografia, costellati di risultati importanti (Disco di Platino all’Arena di Verona, durante la trasmissione “Wind Music Awards”, 2 premi Lunezia, partecipazione agli “MTV TRLAwards”, varie presenze nella TOP TEN degli album più venduti) e suggellati dal 4° Album ...

Dalle lavatrici agli iPhone : l’escalation dei dazi tra Usa e Cina : Tutto è cominciato con i dazi su pannelli solari e lavatrici cinesi (e sudcoreani), decisi il 22 gennaio del 2018. Solo un assaggio di quel che sarebbe seguito: le merci tassate valevano poco più di 10 miliardi di dollari. L’innesco dell’escalation che, nel giro di un anno, ha travolto la metà dell’interscambio tra le prime due economie del mondo. E che presto potrebbe arrivare a coinvolgere l’intero flusso ...