Ciclismo | Giro 2019 Roglic prima rosa | davanti a Simon Yates e Nibali

Ciclismo - Giro d'Italia : il borsino dei favoriti : Simon Yates, Mitchelton-Scott, Ripartire da ciò che è mancato lo scorso anno, con l'idea però che tra il Giro 2018 e quello 2019 la differenza è enorme: molta più crono ora e tappe di montagna forse ...

Ciclismo - Giro d'Italia al via : Roglic - Dumoulin e Yates da battere. L'Italia punta sul 'vecchio' Nibali : Ora tocca al russo, salito agli onori della cronaca con la vittoria al Tour of The Alps, fare il capitano dello squadrone, ino, britannico. In Trentino Sivakov ha avuto Froome gregario di lusso, e in ...

Ciclismo - GIRO D'ITALIA A SAN GIOVANNI ROTONDO : ...e la regione intera ad opera del Duc e del suo presidente Franco Budraco e della sua squadra che vedranno più di 1600 presenze nelle strutture ricettive e una ricaduta sul turismo e sull'economia ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Sono in buone condizioni - punto a vincere il Giro d’Italia e non penso al Tour de France” : “Sono in buone condizioni, la Liegi è stata una delusione per me, anche a causa del meteo. Sono qui per vincere il Giro d’Italia e punto a vincerlo, in questo momento non penso al Tour de France“. Sono queste le parole dell’olandese Tom Dumoulin, tra i grandi favoriti del prossimo Giro, che partirà l’11 maggio da Bologna. Il vincitore del 2017 è tra gli osservati speciali e proverà a sfruttare i 60 chilometri a ...

Giro d’Italia – Elia Viviani gareggerà con una splendida maglia tricolore : “voglio rispettare il Ciclismo italiano” [FOTO] : Elia Viviani correrà al Giro d’Italia 2019 con una splendida maglia tricolore in qualità di campione nazionale Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale del Giro d’Italia 2019. La 102ª edizione prenderà il via sabato da Bologna e vedrà Elia Viviani gareggiare con una speciale maglia tricolore in qualità di campione nazionale. Il ciclista della Deceuninck-Quick Step ha spiegato ai microfoni del Corriere dello Sport: ...

Giro - Elia Viviani omaggia il Ciclismo italiano con una maglia tricolore : BOLOGNA - ' Il Giro d'Italia è la mia ultima grande gara in maglia tricolore, e visto che quest'anno i campionati nazionali non sono adatti a me, volevamo fare qualcosa di speciale per segnare quello ...

Ciclismo - Giro d'Italia : Elia Viviani al via con una maglia speciale tricolore : BOLOGNA - ' La maglia tricolore è la ragione principale per cui voglio essere al Giro, perché voglio rispettare il Ciclismo italiano e ripetere i successi dell'anno scorso '. Così Elia Viviani , uno ...

FOTO Elia Viviani indossa una nuova maglia tricolore per il Giro d’Italia : “Un simbolo per il nostro Ciclismo” : nuova maglia tricolore per Elia Viviani in occasione del Giro d’Italia 2019. Il Campione d’Italia indosserà una casacca speciale realizzata dalla Vermarc appositamente per la Corsa Rosa. Si tratta di un modello a strisce verticali proprio come la nostra bandiera nazionale: verde-bianco-rosso totale sul petto mentre la maniche sono bianche, il tricolore è presente anche in fondo ai calzoncini per un completo che celebra al meglio il ...

Ciclismo - Chris Froome : “Ho amato correre al Giro d’Italia - ma al momento il Tour de France è il mio obiettivo” : Tra i tanti presenti al Giro d’Italia, spicca l’assenza di chi l’ha vinto un anno fa. Chris Froome non sarà al via della Corsa Rosa, avendo scelto ben altro genere di preparazione in vista dell’assalto al Tour de France, che vorrebbe portare a casa per la quinta volta, eguagliando Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Parlando alla BBC, Froome spiega perché ha effettuato questa decisione: ...

Giro d’Italia 2019 – Dal salto con gli sci al Ciclismo : Roglic grande favorito della corsa rosa : La sorprendente storia di Primoz Roglic, il grande favorito per il Giro d’Italia 2019. Tra gli italiani il favorito è Vincenzo Nibali, già trionfatore al Giro nel 2013 e 2016. Poche chances per Domenico Pozzovivo Questo può essere il suo anno. Lo sloveno Primoz Roglic, messosi in mostra negli ultimi anni sia nel Giro d’Italia sia al Tour de France, è il grande favorito della 102esima edizione della più importante corsa a tappe ...

Luca Scinto : “Fa male non correre il Giro. La riforma sancirà la fine del Ciclismo italiano. Ritroviamo i valori antichi - no alle tattiche via mail” : Luca Scinto è un direttore sportivo profondamente legato ai valori del ciclismo di un tempo; una persona “umana” con i suoi corridori, costantemente alla ricerca del gruppo compatto e della squadra giusta per inseguire al meglio gli obiettivi preposti. La formazione pressoché perfetta è arrivata in questa stagione, ma è mancato un tassello fondamentale per dimostrare il reale valore della sua Neri Sottoli-Selle Italia-KTM, ossia la ...

Giro d’Italia 2019 : al via tantissimi big del Ciclismo mondiale. Il confronto con il Tour de France : Sabato al via del Giro d’Italia 2019 troveremo tantissimi big del ciclismo mondiale. Questa 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà molti campioni sfidarsi sulle strade del Bel Paese e lo spettacolo sarà assicurato. La battaglia più attesa sarà sicuramente quella per conquistare la maglia rosa, con numerosi pretendenti al successo. Tra questi spicca sicuramente Vincenzo Nibali, già vincitore di due edizioni e a caccia quest’anno del terzo ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Torno a pedalare - Nibali deve vincere il Giro anche per me’ : Quello che inizia sabato prossimo da Bologna sarebbe dovuto essere il Giro d’Italia della rinascita nelle intenzioni e speranze di Fabio Aru ed invece lo scalatore sardo dovrà guardare la corsa da spettatore. Il corridore della UAE Emirates ha gareggiato per l’ultima volta alla Parigi Nizza, conclusa con un ritiro dopo un paio di tappe per poi scoprire di soffrire di un ‘occlusione dell'arteria iliaca, un problema che lo ha condizionato anche ...