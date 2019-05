Ci risiamo | boom di sbarchi Nave Ong sotto inchiesta

ilgiornale

(Di sabato 11 maggio 2019) Patricia Tagliaferri Indagato l'equipaggio della Mare Jonio, imbarcazione sequestrata. Tra Lampedusa e Sicilia ieri 136 arrivi In porto c'è entrata, ma non dalibera. E il ministro Matteo Salvini lo twitta subito, tanto per rimarcare il fatto che la sua linea sull'immigrazione non è cambiata. Anche se nel giorno in cui la Mare Jonio, ladi Mediterranea Saving Humans che due giorni fa ha salvato 30 migranti su un gommone in avaria al largo della Libia, attracca a Lampedusa e viene subito sequestrata dalla Guardia di Finanza, altri settanta migranti fanno rotta sull'isola a bordo di due unità delle Fiamme Gialle e della Guardia Costiera dopo essere stati trasbordati da un barcone intercettato a 11 miglia dall'isola e ulteriori 36 salvati il 9 maggio dalla Marina militare approdano ad Augusta, con il placet del premier Giuseppe Conte (mal digerito da Salvini). Questi ...