Chi è Rosi Zamboni? L’influencer presunta amante di Giorgio Tambellini | fidanzato di

Milan - riChiesta alla Lega di A per spostare la gara con il Frosinone : Milan-Frosinone – Il Milan ha fatto richiesta formale alla Lega Calcio per spostare la partita contro il Frosinone al fine di giocarla in contemporanea con Juventus-Atalanta. La gara è in programma domenica 19 maggio alle ore 18. Ieri è stata formalizzata la variazione di Juventus-Atalanta e i rossoneri vista la lotta Champions che li coinvolge proprio con gli orobici hanno richiesto lo stesso trattamento. Secondo le prime ...

Osteoartrosi - il trattamento Chirurgico e conservativo : Osteartrosi, il trattamento chirurgico e conservativo. Sabato 25 maggio, all’Istituto Villa Salus di Melilli in provincia di Siracusa.

Superfood : i cibi che fanno bene all’organismo e prevengono il risChio di infarto - ictus e aterosclerosi : I Superfood esistono, i cibi che fanno bene all’organismo e possono prevenire le malattie, ma l’informazione corretta è essenziale. Cinque di questi sono molto comuni (olio d’oliva, cereali integrali, frutta secca, cioccolato fondente e te’ verde), ma molti altri sono più o meno sconosciuti a tavola. A loro il cardiologo Valerio Sanguigni, docente aggregato dell’Università di Tor Vergata, ha dedicato un suo libro: ...

Grande Fratello 16 - Francesca vede foto fidanzato con Rosi : "Che sChifo - gli do fuoco" (VIDEO) : "Vedo solo dei capelli tinti... e basta". A Francesca vengono mostrate delle foto molto compromettenti... il suo fidanzato è fedele? #GF16 pic.twitter.com/bArkKKBvRb— Grande Fratello (@GrandeFratello) 6 maggio 2019 Durante la puntata di stasera, lunedì 6 maggio 2019, del Grande Fratello 16, Francesca De Andrè è ha visto per la prima volta le foto, pubblicate dal settimanale Oggi, nelle quali il fidanzato Giorgio esce dal portone ...

Grande Fratello 16 - Francesca vede foto fidanzato con Rosi : "Che sChifo - gli do fuoco" : Durante la puntata di stasera, lunedì 6 maggio 2019, del Grande Fratello 16, Francesca De Andrè è ha visto per la prima volta le foto, pubblicate dal settimanale Oggi, nelle quali il fidanzato Giorgio esce dal portone di casa sua (di lei!) in compagnia di una bionda, tale Rosi. Grande Fratello 16, il fidanzato di Francesca de Andrè ha un'altra ragazza? (foto) prosegui la ...

I treni polacChi sono troppo rumorosi : E la Germania ha deciso che non potranno più passare sul suo territorio dal prossimo anno, anticipando una nuova norma europea

Forte dei Marmi - i vip Chiamati a raccolta da Brosio per solidarietà. Ecco Chi c'era : Forte dei Marmi, Lucca,, 4 maggio 2019 - Le note dei Pooh improvvisate sulla spiaggia del bagno Annetta . Non ci poteva essere miglior conclusione per la prima giornata della ' Tre giorni del cuore ', ...

Diramata l'allerta alimentare per numerosi formaggi : risChio contaminazione da EscheriChia coli : Allerta del ministero della salute dopo la registrazione di casi di sindrome emolitica uremica riconducibile al consumo di...

Consigli fantacalcio 35^ giornata - Chi sChierare e Chi evitare secondo CalcioWeb : Milik torna al gol - Kurtic e D’Ambrosio possibili sorprese [FOTO] : 1/4 Consigli fantacalcio ...

Tarquinia. Erosione costiera : le associazioni Chiedono risposte : “A che punto siamo con i 300 mila euro stanziati per gli interventi urgenti per le spiagge?”. E’ questa la domanda

CeliaChia : sempre più numerosi i “pazienti camaleonte” - con sintomi insoliti : In occasione della Settimana nazionale della Celiachia, in programma dall’11 al 19 maggio, l’Associazione italiana Celiachia (Aic) fa il punto sulle nuove diagnosi: nel 2017 si sono registrati solo 8mila casi in più, il tasso di crescita più basso dal 2008 ad oggi. In dettaglio, nel 2017, rileva l’Aic sulla base dei dati della Relazione annuale sulla Celiachia presentata al Parlamento dal ministero della Salute, “le nuove ...

Umbria - inChiesta sanità : Riesame di Perugia conferma gli arresti domiciliari per Bocci - Duca e Valorosi : Il tribunale del Riesame di Perugia ha confermato le misure cautelari degli arresti domiciliari all’ex segretario del Pd umbro Gianpiero Bocci, all’ex dg dell’ospedale di Perugia Emilio Duca e al direttore amministrativo Maurizio Valorosi, indagati nell’ambito dell’inchiesta sui presunti concorsi truccati all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Secondo i giudici, ai quali i tre – ai domiciliari dal 12 aprile scorso – avevano ...

Sit-in Naiadi - la candidata di centrosinistra Sclocco : mai al tavolo con Chi brinda alle spalle dei lavoratori : Notizia Precedente Il medico aquilano Cosenza coordinatore dell'ufficio politico, D'Eramo: da anni impegnato in politica e sociale Prossima Notizia Naiadi, Serraiocco: lavoriamo a soluzione per ...

Serie A - il Napoli batte 2-0 il Frosinone. Pareggi in Chievo-Parma e Spal-Genoa : Marco Gentile Serie A, il Napoli batte 2-0 a domicilio il Frosinone con le reti di Mertens e Younes. 1-1 tra Spal-Genoa e Chievo-Parma. Alle 18 Sampdoria-Lazio, alle 20:30 Torino-Milan Dopo i tre anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Roma e Bologna e il Pareggio tra Inter e Juventus, la 34esima giornata di Serie A è proseguita oggi con l'anticipo dell'ora di pranzo con il Napoli di Carlo Ancelotti che ha espugnato per 2-0 ...