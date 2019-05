Che… Bottas per Hamilton in Spagna! Terza pole consecutiva per Valtteri | altro che

sportfair

(Di sabato 11 maggio 2019)demolisce Lewis: il finlandese della Mercedes inposition al Gp di Spagna Il Gp di Spagna è finalmente entrato nel vivo: dopo le tre sessioni di prove libere, dominate dalle Mercedes, i piloti sono tornati in pista per le qualifiche sul circuito di Barcellona. I tifosi Ferrari hanno atteso con ansia le qualifiche del Gp di Spagna per capire se i piloti del Cavallino hanno giocato a nascondino durante le prove libere, ma, ancora una volta, è stata la Mercedes ad avere la meglio.festeggia per la suaposition, conquistata oggi al Montmelò col crono di 1.15.406, seguito dal compagno di squadra Lewise da Sebastian Vettel. Quinto invece Leclerc, che non è riuscito a superare Verstappen, piazzatosi alle spalle del tedesco della Ferrari. Fuori dalla top ten invece Kimi Raikkonen, bene Ricciardo, che è riuscito ...

tvescript : Rido per i fan di Hamilton infastiditi da Bottas che è passato da cagnolino a tigrotto - ilPadrinoSal : @Julio_Arnes se pensi di non aver più niente da dimostrare ti ritiri, tutti hanno sempre da dimostrare. I 5 mondial… - andreapisax : #Bottas 1:15.406 #Hamilton 1:16.040 #Vettel 1:16.272 Ma che giro ha fatto Bottas?! Ma che giro ha fatto?! Oggi ha… -