Capo della Polizia Gabrielli replica a Saviano | ' Agenti non sono al servizio dei partiti'

Il Capo della Polizia Gabrielli : “Da Saviano accuse ingiuste e ingenerose. Segnali inquietanti su razzismo e xenofobia” : La Polizia come “forza dello Stato” a “garanzia di tutti”. Nessuna indicazione contraria alla legge ricevuta dal ministro dell’Interno, altrimenti – giura – avrebbe rassegnato le dimissioni. E quindi la risposta a Roberto Saviano, che mercoledì aveva accusato la Polizia di fare il “servizio d’ordine” di Matteo Salvini: “Si è trattato di accuse ingiuste e ingenerose, perché ...

Franco Gabrielli - il Capo della Polizia azzera Roberto Saviano : "Noi siamo lo Stato". E su Matteo Salvini... : Troppo. Anche per il capo della Polizia, Franco Gabrielli, che scende in campo per rispondere al fango versato da Roberto Saviano sulle nostre forze dell'ordine. Tutto nasce dal tweet con cui mister Gomorra accusava la Polizia di essere "ridotta a servizio d'ordine" di Matteo Salvini. Un'accusa esag

Bimba ferita a Napoli - il Capo della polizia cita Mattarella : «È la sconfitta dello Stato» : «Le parole più giuste, più crude, credo le abbia dette il Presidente della Repubblica: è stata una sconfitta per lo Stato. Credo che ogni altra rappresentazione più...

Caso Siri - Lega : “Conte sta diventando il Capo dei 5S - non è più garante della maggioranza” : Sul Caso Siri, mentre è in corso il Cdm in cui si deciderà il futuro del sottosegretario, arriva l'affondo del capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari: "Sia chiaro che non ci si comporta così. Conte doveva essere il garante della maggioranza, invece sta assumendo un'altra posizione".

Ellen Stofan - ex scienziata Capo della Nasa : “L’inclusione delle donne nella scienza è la nostra nuova conquista della Luna” : Ellen Stofan (foto: Amanda Edwards/Getty Images) Milano – Alle ragazze voglio dire: “Trovate la vostra strada senza preoccuparvi delle difficoltà e senza farvi scoraggiare, anche quando sembra davvero complicato”. Così Ellen Stofan, chief scientist della Nasa tra il 2013 e il 2016 e oggi a capo dell’Air and Space museum allo Smithsonian, ha concluso il suo intervento di lunedì mattina sul palco di StemintheCity 2019, al ...

Serie A - Quagliarella sempre più vicino al titolo di Capocannoniere : quote irrisorie per l’attaccante della Samp : L’attaccante della Sampdoria guida la classifica con 25 reti, tre in più rispetto a Duvan Zapata dell’Atalanta Con una doppietta al Parma ha allungato ancora in cima alla classifica marcatori della Serie A e, quando mancano tre giornate alla fine del campionato, Fabio Quagliarella è il grandissimo favorito nelle scommesse sul capocannoniere visti i 25 gol segnati. Mauro Locatelli/Laresse Il bomber della Samp è dato a 1,20 ...

Nino Caianiello - chi è “il Capo del sistema feudale” per le nomine della politica. “Io sono il sole - la terra mi gira intorno” : “Abbiamo in mano la provincia, punto. Io non mi muovo… io faccio il sole e la terra mi gira intorno”. Si esprime così Nino Caianiello, detto ‘il mullah’, parlando con uno dei suoi fedelissimi nel marzo del 2018. Una conversazione intercettata dagli inquirenti che hanno messo in luce il sistema corruttivo che ruotava attorno alla figura del ras gallaratese di Forza Italia. Il quadro tracciato nelle carte dell’inchiesta descrive nel ...

Alluvione Sardegna - il Capo della Mobile di Nuoro : “La Provincia non fece manutenzione” : Deposizione fiume in tribunale a Nuoro al processo per l’Alluvione del 18 novembre 2013 che provoco’ morti e ingenti danni, dell’allora capo della Squadra Mobile di Nuoro Fabrizio Mustaro. Il dirigente ha ricostruito i momenti di quella tragica sera quando l’agente di Polizia Luca Tanzi, in servizio di scorta a un’ambulanza sulla Sp 46 Oliena-Dorgali, perse la vita per il crollo del ponte di Oloe’ che ...

Pozzallo - Capolinea della ciclovia della Magna Grecia : Pozzallo, capolinea della ciclovia della Magna Grecia che partirà da Lagonegro. Dovrà collegare tre Regioni: Basilicata, Calabria e Sicilia

Cooperante morto a Capo Verde - l’appello della famiglia di David : “Diteci cosa è successo” : Ancora ignote le cause della morte di David Solazzo, il Cooperante fiorentino di 31 anni trovato cadavere nella sua casa a Capo Verde. Dopo l'appello della famiglia, affinché sia fatta luce sulla verità relativa al decesso del ragazzo, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede assicura: "Il Governo si sta muovendo e si impegnerà". La sua fidanzata Marija Tosic che in un'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino ha detto: "Vogliamo sapere ...

Il Caporedattore della Tgr Emilia Romagna rimette il mandato dopo il servizio su Predappio : Ha rimesso il mandato il caporedattore del Tg3 Emilia Romagna, Antonio Farnè, dopo le polemiche per il servizio andato in onda domenica 28 aprile sulla commemorazione di Benito Mussolini a Predappio. Lo rende noto la Rai in un nota: “Il direttore Alessandro Casarin - si legge - ha accolto questa decisione e ha affidato l’interim della redazione Emilia Romagna a Ines Maggiolini, già capo redattore Tgr Lombardia, e ...