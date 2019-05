Calhagol | Milan batte Viola e sogna Champions

ilfogliettone

(Di sabato 11 maggio 2019) Iltorna a vincere in trasferta dopo due mesi e con il secondo successo di fila dopo quello sul Bologna continua a tenere vivo il sogno-: ai rossoneri e' bastato il gol di Calhanoglu nel primo tempo. Per la Fiorentina e' sempre piu' crisi: quinta sconfitta di fila (compresa la semifinale di Coppa Italia) sotto la gestione-Montella, una striscia di 14 gare senza successi (6 pareggi e 8 ko), una vittoria che al Franchi in campionato manca da dicembre. Di qui i fischi dei suoi tifosi sempre piu' in aperta contestazione contro i Della Valle e il coro-beffa dei sostenitori rossoneri 'Serie B Serie B'. Ad accogliere le due squadre uno stadio senza striscioni e con la curva Fiesole vuota nei primi 45' per protesta. Unici applausi per i campioni dello scudetto '69 che hanno sfilato sul campo prima del match. Senza sorprese le scelte degli allenatori: l'ex Montella ha ...