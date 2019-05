Calcio | il Lecce torna in Serie A! Giallorossi promossi dopo 7 anni di purgatorio

Pronostici Serie B - 38^ giornata : i consigli di CalcioWeb : brivido Lecce : Pronostici Serie B – Si gioca l’ultimo atto valido per il campionato di Serie B, poi playoff e playout con tante squadre ponte ad essere protagoniste. Le partite saranno tutte in contemporanea e si disputeranno nella giornata di sabato alle ore 15. Si decide l’ultimo posto valido per la promozione in Serie A, il Lecce ha tutto nelle sue mani e può festeggiare in caso di vittoria davanti al pubblico amico contro lo Spezia. ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : pareggio tra Lecce e Brescia? : Pronostici Serie B – Si torna in campo per il campionato di Serie B, la stagione è arrivata nella fase decisiva per gli obiettivi di promozione e salvezza. Il turno prende il via con la partita tra Benevento e Cosenza, il Palermo non può permettersi passi falsi sul campo del Livorno e con l’arrivo di panchina di Delio Rossi che ha preso il posto di Stellone. Trasferta difficile per il Verona sul campo del Pescara, scontro ...

Lecce - l ex campione del mondo Pasculli candidato per Poli Bortone 'Obiettivo scuola Calcio comunale' : L'ex calciatore argentino Pedro Pablo Pasculli, campione del mondo nel 1986 con la sua Nazionale, correrà alle prossime elezioni amministrative di Lecce a sostegno del candidato sindaco Adriana Poli ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : il Lecce rischia grosso in trasferta : Pronostici Serie B – Si gioca il campionato di Serie B, il campionato torna in campo nella giornata di lunedì per un turno che può risultato decisivo per il proseguo della stagione. Nel primo match grande partita tra Verona e Benevento con le due squadre che non possono permettersi passi falsi, il Brescia può avvicinarsi sempre di più alla promozione nel match davanti al pubblico amico contro Salernitana. Scontro salvezza quello tra ...

Serie B - ESCLUSIVO Binda - GdS - : "Lecce favola del campionato - gioca un Calcio sublime" : A fare il punto sul campionato cadetto abbiamo contattato Nicola Binda , giornalista della 'Gazzetta dello Sport' che in ESCLUSIVA ha commentato la situazione delle diverse squadre. Ecco quanto ...

Pronostici Serie B 33^ giornata - i consigli di CalcioWeb : tanti match equilibrati - vittoria per il Lecce : Pronostici Serie B – Si torna in campo per il campionato di Serie B. La giornata si apre venerdì con Pescara-Perugia, sfida in zona playoff. Sabato alle 15 in campo Lecce-Carpi, Salernitana-Cittadella, Crotone-Cremonese; alle 18 Venezia-Foggia. Domenica sarà il turno di Spezia-Ascoli e Padova-Cosenza alle 15, posticipo di lusso alle 21 tra Benevento e Palermo. Il posticipo di lunedì vedrà la capolista Brescia di scena in trasferta a ...

La gara di Giovinazzi - Grissin Bon Reggio Emilia-Happy Casa Brindisi - Lecce-Pescara e la serie D Calcio : per il Monopoli vittoria a tavolino - ... : Alle 17,10 il via al secondo gran premio del campionato del mondo di formula 1 di automobilismo. C'è la pole position clamorosa di Leclerc e la prima fila tutta Ferrari, in Bahrein. Per i pugliesi e tutti gli italiani c'è anche Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo:...