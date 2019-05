Cagliari-Lazio probabili formazioni | Joao Pedro al fianco di Pavoletti

Lazio - i convocati per la trasferta di Cagliari : assenti Strakosha e Milinkovic-Savic : Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati della Lazio per la trasferta di Cagliari: assenti Strakosha e Milinkovic-Savic, che non partiranno con la squadra. Questa l’elenco completo. convocati Lazio Portieri: Furlanetto, Guerrieri, Proto; Difensori: Acerbi, Bastos, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Radu, Romulo, Wallace; Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Parolo; Attaccanti: Caicedo, Correa, ...

Cagliari-Lazio : Inzaghi lascerà fuori Immobile colpito da un affaticamento muscolare : Alle 18 sarà Cagliari-Lazio, sfida molto importante per entrambe. Mister Inzaghi sta ragionando sulla formazione da schierare perché deve dosare

Cagliari-Lazio : probabili formazioni - pronostico e quote scommesse : Cagliari-Lazio: probabili formazioni, pronostico e quote scommesse Sabato 11 Maggio alle ore 18:00 si gioca, alla Sardegna Arena di Cagliari, il match tra Cagliari e Lazio valido per la 36esima giornata di Serie A. Partita importante per la Lazio ai fini della classifica generale. Cagliari-Lazio: come arriva la squadra di Maran Il Cagliari di Maran arriva alla sfida contro la Lazio dopo una sconfitta in casa del Napoli per 2-1. I sardi si ...

Dove vedere Cagliari-Lazio in diretta streaming o tv (no Rojadirecta) : Dove vedere Cagliari-Lazio in diretta streaming o tv (no Rojadirecta) Il secondo anticipo della 36esima giornata di Serie A 2018/2019, sarà Cagliari-Lazio. La partita si giocherà Sabato 11 Maggio alle ore 18:00 e si disputerà presso la Sardegna Arena di Cagliari. Cagliari-Lazio: rossoblu ad un passo dalla salvezza Il Cagliari, è reduce da due sconfitte consecutive, rispettivamente contro Roma e Napoli. Sabato sarà il turno di ...

Il Cagliari ospita la Lazio : la gara in esclusiva su Sky : La giornata di domani si preannuncia davvero interessante con i tre anticipi del 36esimo turno di Serie A che possono avere una particolare rilevanza per la classifica. Alla Sardegna Arena il Cagliari, protagonista di una stagione positiva grazie ad alcune prestazioni in cui ha saputo mettere in difficoltà anche le “grandi”, ospita la Lazio, in […] L'articolo Il Cagliari ospita la Lazio: la gara in esclusiva su Sky è stato ...

Cagliari Lazio formazioni probabili - in dubbio Milinkovic : Cagliari Lazio formazioni – Il Cagliari cerca l’ultimo scatto decisivo che consegnerebbe ai sardi la salvezza matematica, mentre la Lazio cerca una vittoria per ripartire dopo la sconfitta casalinga con l’Atalanta. Sono questi gli ingredienti della sfida che andrà in scena alla Sardegna Arena. I rossoblù di Maran si sono allenati ieri mattina in vista […] L'articolo Cagliari Lazio formazioni probabili, in dubbio Milinkovic è stato ...

Cagliari-Lazio - Maran : “Non mi aspetto una Lazio dimessa” : CAGLIARI Lazio Maran- Rolando Maran, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Cagliari e Lazio, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in merito al match della Sardegna Arena. Cagliari ormai salvo, ma il tecnico rossoblù non vorrà sfigurare dinanzi ai propri tifosi. Maran ha così ammesso: “Ho sempre pensato […] L'articolo Cagliari-Lazio, Maran: “Non mi aspetto una Lazio ...

Cagliari-Lazio - Inzaghi : 'Voglio un posto in Europa. Non c'è tempo per pensare al futuro' : Vero, c'è la finale di Coppa Italia da giocare contro l' Atalanta . Con la squadra di Gasperini al quarto posto, vincendo il trofeo c'è quindi con la possibilità tutta teorica di rientrare comunque ...

Probabili formazioni Cagliari-Lazio - Serie A - 11/05/2019 : Probabili formazioni Cagliari-Lazio, Serie A 11/05/2019 QUI CAGLIARI- Nel Cagliari mancherà sicuramente lo squalificato Ionita, a centrocampo potrebbero giocare Deiola e Padoin, con Barella nel ruolo di trequartista insieme a Joao Pedro alle spalle di Pavoletti.QUI LAZIO-Contro la Lazio i rossoblù di Maran vorranno smuovere la classifica quel tanto che basta per festeggiare la permanenza in Serie A, ma di fronte ci sarà una Lazio con il ...

Serie A Cagliari - Maran : «Non mi aspetto una Lazio dimessa» : Cagliari - Seppur squalificato dal giudice sportivo per un turno dopo le proteste contro il Napoli e impossibilitato a sedersi in panchina, Rolando Maran seguirà con passione il suo Cagliari contro la ...

Cagliari recupera Castro e sfida Lazio : Cagliari, 10 MAG - Cagliari a caccia del botto finale: una vittoria con la Lazio per chiudere definitivamente il discorso salvezza e continuare la corsa al decimo posto. I rossoblù sono fermi da due ...

Cagliari-Lazio : probabili formazioni - : Sabato alle ore 18.00 alla Sardegna Arena il Cagliari affronta la Lazio. Il tecnico degli isolani Rolando Maran probabilmente si affiderà al modulo 4-3-2-1, mentre i biancocelesti si schiereranno con ...

Cagliari - Lazio : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Sabato 11 maggio alle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita. La presentazione del match QUI Cagliari - I padroni ...