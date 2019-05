ilsole24ore

(Di sabato 11 maggio 2019) Il Paese è ottavo tra le maggiori economie mondiali per capacità attrattiva. Ben dopo la Spagna. Meglio solo di Brasile e Russia. Gliinternazionali - censiti dall'Aibe in collaborazione con il Censis - puntano il dito su questi tre punti dolenti:, giustizia e azione di Governo. Sono soprattutto questi nodi a rendere l'poco “sexy”, ai loro occhi, per gli investimenti...

fisco24_info : Burocrazia e norme «pesanti»: Italia sempre meno attraente per gli investitori industriali: Il Paese è ottavo tra l… - AZhalimova : RT @avvbenedetto: Perché, pensavi di cancellare la corruzione per legge? Magari aumentando le pene? O rendendo lo Stato più illiberale con… - LZ16Giusep : RT @avvbenedetto: Perché, pensavi di cancellare la corruzione per legge? Magari aumentando le pene? O rendendo lo Stato più illiberale con… -