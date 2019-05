Burocrazia asfissiante e giustizia lumaca | l’Italia perde appeal sugli investitori

ilsole24ore

(Di sabato 11 maggio 2019) Il Paese è ottavo tra le maggiori economie mondiali per capacità attrattiva. Ben dopo la Spagna. Meglio solo di Brasile e Russia. Gliinternazionali - censiti dall'Aibe in collaborazione con il Censis - puntano il dito su questi tre punti dolenti:e azione di Governo. Sono soprattutto questi nodi a rendere l'Italia poco “sexy”, ai loro occhi, per gli investimenti industriali...

