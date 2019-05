Bruciamo le tappe con Huawei P30 Pro TIM e Vodafone | consigli per provare subito la B153

optimaitalia

(Di sabato 11 maggio 2019) Davvero ricco di spunti interessanti il nuovo aggiornamentoper tutti coloro che si ritrovano con unP30 Pro, come del resto avrete avuto modo di notare attraverso il nostro ultimo articolo di qualche giorno fa. Un contributo significativo soprattutto per gli utenti che apprezzano la fotocamera del device, considerando l'introduzione della funzione tramite la quale potremo suddividere lo schermo in due blocchi al momento della registrazione (una visuale più zoomata, l'altra classica). Allo stesso tempo, però, numerosi possessori di device TIM esi stanno chiedendo cosa fare per accelerare le operazioni.Da sempre, infatti, gli aggiornamenti per i modelli brandizzati richiedono una tempistica più significativa e, come nel caso diP30 Pro nel corso dell'ultima settimana, la questione crea un certo senso di frustrazione tra gli utenti. Qual è il trucco per ...

