BMX | Coppa del Mondo Papendal 2019 | successi per Niek Kimmann e Judy Baauw nella prima

BMX - Coppa del Mondo Manchester 2019 : nella prima prova festeggiano Joris Daudet e Simone Christensen - Giacomo Fantoni fuori agli ottavi : Si è aperta nella giornata di oggi la prima tappa della Coppa del Mondo di BMX Supercross 2019. Presso l’impianto del HSBC UK National Cycling Centre di Manchester (Gran Bretagna) è infatti andata in scena la prima delle due prove in programma in questo fine settimana. La spedizione azzurra ha raccolto punti con due atleti in campo maschile, mentre al femminile non erano presenti italiane in gara. Il francese Joris Daudet si è aggiudicato ...