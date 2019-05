Bimba ferita | arcivescovo di Napoli |  porterò la piccola al Papa

agi

(Di sabato 11 maggio 2019) "E' un miracolo quello che è avvenuto. Appena Noemi starà bene la porterò dal". Questa la promessa del cardinale di, Crescenzio Sepe, al termine di una visita allarimastadurante una sparatoria in piazza Nazionale e ancora in Rianimazione all'ospedale pediatrico Santobono. "Le ho portato un peluche, ha sorriso con gli occhi. Abbiamo detto il Padre Nostro tutti assieme e lei ha mosso le labbra", ha detto l'. Intanto rimangono in "miglioramento" le condizioni cliniche della. "Nella mattinata di oggi è stato effettuato un nuovo esame radiografico per monitorare le condizioni dei polmoni - si legge nel bollettino dell'ospedale pediatrico Santobono - la bambina, attualmente ancora sedata, interagisce coi sanitari e i familiari. Attualmente la respirazione è spontanea con supporto di ossigeno ad alti flussi. ...

TgLa7 : Bimba ferita a Napoli: Noemi è cosciente, vigile e senza tubi. La prognosi resta comunque riservata, anche perché… - SkyTG24 : Parla la zia di #Noemi, la bimba rimasta gravemente ferita nella sparatoria in piazza Nazionale a #Napoli: 'Quando… - NicolaMorra63 : #Napoli: bimba di 4 anni con polmoni perforati per sparo in piazza. Un morto davanti una scuola tempo fa. Brutalità… -