Basket | è morto Gianni De Michelis | presidente di Lega negli Anni ’80 e ’90 e tra i

oasport

(Di sabato 11 maggio 2019) All’età di 78, nella notte, èDe, uno dei volti più conosciuti della Prima Repubblica, oltre a essere tra gli uomini che più si impegnarono per la causa di Bettino Craxi all’interno del Partito socialista. Fu inoltre ministro per diverse volte e vicedel Consiglio dei Ministri nella breve stagione del governo De Mita, sul finire degli’80. A Denon sonote soltanto le vicende politiche, ma anche quelle del: è stato, infatti,dellaper otto, dal 1984 al 1992. Furono i tempi del boom della pallacanestro italiana, che raggiunse una popolarità ineguagliata. Basti ricordare che fu proprio sotto questa presidenza che lafirmò il contratto più pesante, in termini economici, con la Rai in materia di diritti televisivi del campionato italiano: 50 miliardi di lire per 5 stagioni a ...

Godai71 : Morto #GianniDeMichelis Mi ricordo di quando il basket era al centro del mondo. - fabridef : RT @pistelligoffr: Apro la Gazzetta, in omaggio alla stezione di Cadorna, e scopro che è morto Taurisano, allenatore che fece grande Cantù… - pistelligoffr : Apro la Gazzetta, in omaggio alla stezione di Cadorna, e scopro che è morto Taurisano, allenatore che fece grande C… -