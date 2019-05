liberoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) Venezia, 11 mag. - (AdnKronos) - "Sulla questione dei rimborsi ai risparmiatori traditi la posizione del Pd è chiara: l’al 30% per gli azionisti non deve precludere il diritto di ricorrere in parallelo all’per 'misselling' e consentire a chi ha diritto al ristoro integrale del d

TV7Benevento : Banche: Calenda (Pd), 'ok indennizzo ma possibilità ricorso ad arbitrato'... - DiteNon : @JorioAntonio @CarloCalenda @AndreaGiuricin @gianni_dragoni @PaoloTrombin @Dixer5000 @GFI65 Il problema a carico di… -