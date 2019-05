Bambino perde in metro regalo per la Festa della Mamma Sui social gara per trovarlo

Bambino di tre anni si perde tra la folla! Salvato da angeli custodi in divisa : A Milano in piazza Duomo alcuni passanti hanno notato un bimbo solo e spaurito. La segnalazione alla polizia locale ha permesso di risolvere la situazione in pochi minuti. Alcuni passanti hanno notato un bimbo solo e spaurito. Si sono avvicinati a una pattuglia della polizia locale presente sul posto e hanno segnalato loro che sul sagrato c'era il Bambino che piangeva disperato. Gli agenti lo hanno preso in braccio e l'hanno portata con ...

Il Segreto anticipazioni : ANTOLINA perde il Bambino - ecco come succederà : Da un po’ di tempo, i telespettatori italiani de Il Segreto stanno familiarizzando con la cattiveria di ANTOLINA (Maria Lima), la psicopatica moglie di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami). come è già noto, la ragazza farà di tutto per liberarsi della rivale Elsa Laguna (Alejandra Meco) e, proprio per questo, farà sì che possa ricadere su di lei la colpa del suo aborto. Ricapitoliamo quindi tutta la situazione per capire come si arriverà a ...