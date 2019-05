Ballando con le stelle | classifica | il ripescaggio e le coppie eliminate

Ballando con le Stelle 2019 - Todaro furioso ma Selvaggia non risparmia la De Girolamo : «Qui i voti li devi prendere davvero - non ci sono le liste bloccate. Il popolo non ti ha mai votato» : Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro Alta tensione a Ballando con le Stelle 2019 tra Raimondo Todaro e la giuria del talent show condotto da Milly Carlucci. L’insegnante di ballo, già dalla scorsa settimana, ha infatti sottolineato come la “compagna” Nunzia De Girolamo, dal suo punto di vista, venga continuamente penalizzata – con dei voti più bassi rispetto a quanto meriterebbero le sue performance – per cose che ...

Ballando con le stelle 14 – Settima puntata del 11 maggio 2019. Alessandro Del Piero ballerino per una notte. : Nel sabato sera di Raiuno per dieci Settimane, è tornato Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli. La trasmissione giunge quest’anno alla quattordicesima edizione e torna partendo come già avvenuto negli ultimi anni subito dopo il Tg1 delle […] L'articolo Ballando con le stelle 14 – Settima puntata del 11 maggio 2019. Alessandro Del Piero ballerino ...

Carolyn Smith si inchina per Milena Vukotic a Ballando con le stelle : Ballando con le stelle 14: Carolyn Smith si inchina in diretta davanti a Milena Vukotic E’ stata senza dubbio una delle migliori esibizioni di quest’anno di Ballando con le stelle quella di Milena Vukotic della puntata di stasera, sabato 11 maggio 2019. L’attrice ha infatti letteralmente incantato il pubblico assieme al suo maestro Simone Di Pasquale, tant’è che Carolyn Smith, prima di esprimere il suo voto, si è alzata ...

Ballando con le Stelle 2019 : Razzi fatto definitivamente fuori dalla Arcuri «redenta». La giuria lo sostiene - il pubblico lo fischia : Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi Tempo di eliminazioni definitive a Ballando con le Stelle 2019; nella settima puntata del talent show, in scena stasera su Rai 1, Milly Carlucci ha dato il via a una serie di sfide tra le coppie eliminate nelle scorse settimane per dare la possibilità ad alcune di queste di rientrare in gioco stasera stessa. Grazie a questo meccanismo, in cui il risultato è dipeso al 50% dalla giuria e al 50% dal televoto, ...

Ballando con le Stelle - un'ora di danza polinesiana non la prende sul serio neppure la giuria... : Ballando con le Stelle non si accontenta della gara per definire i concorrenti della semifinale, ma riempie la puntata con il ripescaggio defintivo per gli eliminati e aggiunge una prova speciale a sorpresa a base di danze polinesiane, da eseguire con gonnellini di paglia, copricapi colorati e preferibilmente senza maglietta da parte dei maestri e dai concorrenti dotati di tartaruga (con seguito di commentini 'sessisti' - sì, usiamole le ...

Ballando con le Stelle - De Girolamo risponde al M5s : “Linea Verde? Io sono già in tv. Voi pensate a governare il Paese” : Nunzia De Girolamo ha finito di fare politica. Vuole ballare. La concorrente di Ballando con le Stelle, ex deputata di Forza Italia e ministra del Nuovo Centrodestra, ha risposto agli esponenti del Movimento 5 Stelle. I grillini avevano attaccato l’ex berlusconiana, dopo che ieri era stata diffusa l’indiscrezione di un suo prossimo impegno come conduttrice di Linea Verde su Rai 1. “Nella Rai del cambiamento come si può ...

