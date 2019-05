Attenzione | cambiano pezzi della Costituzione

huffingtonpost

(Di sabato 11 maggio 2019) Lo so. La testa è altrove. Su un altro lutto nel Mediterraneo e un vicepremier che vuole multare chi salva disperati e innocenti. Ma il pensiero va anche al calore che ti dà Papa Francesco con l’abbraccio a una famiglia minacciata perché rom. E poi il voto decisivo del 26 maggio. In mezzo a tutto questo, giovedì alla Camera è passato un altro “pezzo di ricambio”voluto dal governo gialloverde. Si trattariduzione del numero dei parlamentari. Scrivo un altro pezzo, perché il voto segue quello sul referendum propositivo, già vagliato dai deputati e ora al Senato. Lunedì prossimo sarà la voltaterza gamba del disegno, la leggina correttiva del sistema elettorale pronta a recepire la riforma.Tutto è definitivo? Non ci giurerei. Il tabellone illuminato non ha consegnato al ...

