Atletica – World Relays | le staffette italiane 4×100 italiane qualificate per i Mondiali

(Di sabato 11 maggio 2019): a Yokohama le 4×100 azzurre e la mistaper idi Doha Treper idi Doha e quattro pass per le finali di domani in una strepitosa serata inaugurale delle IAAFa Yokohama, in Giappone. Entrambe le 4×100 conquistano il ticket per la rassegna iridata in Qatar (27 settembre-6 ottobre): gli uomini vincono la batteria in 38.29 che è il secondo risultato di sempre a livello nazionale e il terzo dell’intero turno, con una gran volata di Filippo Tortu dopo le frazioni di Fausto Desalu, Marcell Jacobs e Davide Manenti. Avanti le donne con 43.40: sesto tempo complessivo delle batterie per Johanelis Herrera, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Irene Siragusa. Finale e ingresso aid’autunno anche per la staffetta 4×400 mista, terzo tempo in batteria (3:16.12) con Davide Re, ...

