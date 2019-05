Atletica | Mondiali staffette 2019 | l’Italia ruggisce | 4×100 femminile in finale e

oasport

(Di sabato 11 maggio 2019) L’Italia fa saltare il banco aidi, la 4×100vola incon un eccellente 43.40: le azzurre chiudono la propria batteria al quarto posto grazie a una prestazione di sostanza e staccano il pass per l’atto conclusivo in programma domani a Yokohama (Giappone). Il nostro quartetto si qualifica di diritto anche aidi Doha che andranno in scena tra fine settembre e inizio ottobre, bastava essere tra le migliori otto per volare in Qatar e le azzurre hanno raggiunto l’obiettivo con grande piglio. Tra l’altro la prova non è stata perfetta, l’ultimo cambio tra Anna Bongiorni e Irene Siragusa è stato completamente sbagliato e ci ha fatto perdere decimi preziosi, molto bene invece le prime due frazioni interpretate alla perfezione da Johanelis Herrera Abreu e Gloria Hooper. L’Italia ha concluso la propria ...

zazoomblog : Atletica Mondiali staffette 2019: Italia scatenata 4×400 femminile in finale. Chigbolu e Folorunso super -… - nocefra1 : RT @atleticaitalia: #atletica AZZURRE DELLA 4X100 QUALIFICATE PER I MONDIALI DI DOHA!!!!!! ???????????? Grande prova per Herrera, Hooper, Bongio… - GiomiValentina : RT @atleticaitalia: #atletica ?? BRAVI AZZURRI! La 4x400 (Corsa, Tricca, Scotti, Sibilio) sesta nella prima batteria a #Yokohama in 3:03.97,… -