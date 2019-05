Atalanta | 3 punti “da Champions” | ma che paura nel finale contro il Genoa…

sportfair

(Di sabato 11 maggio 2019) L’continua la marcia verso la Champions League, Genoa sconfitto a Reggio Emilia grazie a Barrow e Castagnevittoriosa nel primo indella 36ª giornata di Serie A. La squadra di mister Gasperini è stata costretta a giocare in quel di Reggio Emilia a causa dei lavori allo stadio di Bergamo, per di più senza il proprio trascinatore e capitano Papu Gomez. Ebbene, gli atalantini hanno portato a casa 3importantissimi in chiave Champions League, che mettono enorme pressione sulle altre pretendenti al quarto posto, costrette ad inseguire in questa giornata caldissima di campionato. Barrow e Castagne hanno siglato le marcature per l’, portatasi sul 2-0 giocando il solito buon calcio, prima di subire il ritorno del Genoa. Gli uomini di mister Prandelli infatti sono rientrati in partita nelcon la rete di Sanabria, portando diversi ...

