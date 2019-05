Arriva il conflitto interesse anti-tycoon targato M5s

ilfogliettone

(Di sabato 11 maggio 2019) I 5 stelle rilanciano con ildie lo fanno con una iniziativa parlamentare sulla base del testo a prima firma della deputata Anna Macina. Oltre a regolare la materia, delega al Governo l'adeguamento della disciplina per i "titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione", le varie Authority insomma. Tutti subiranno le regole di incompatibilita' che vengono previste per i soggetti titolari, anche per interposta persona, di patrimoni immobiliari o mobiliari oltre i 10 milioni di euro o che abbiano partecipazioni superiori al 2% in imprese con diritti esclusivi, monopoli, radio tv, editoria, internet o imprese dinazionale.Ma questo e' solo uno dei testi ancora da esaminare e probabilmente accordare con altri, come gia' era stato nella scorsa legislatura quando pero' l'iter della ...

