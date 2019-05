Antonio Noto e la trappola M5s a Matteo Salvini | perché la Lega deve rompere subito

Sondaggio - Antonio Noto silura il governo Lega-M5s : per la metà degli italiani cadrà : Per il governo scorrono le ultime ore di vita prima che il voto per le Europee lo spazzi via con una inesorabile crisi di governo. La metà degli italiani è convinta che fra circa un mese l'esecutivo a guida Lega-M5s non potrà far finta di niente quando emergeranno i risultati delle prossime elezioni