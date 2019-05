Antonello Montante e l’inchiesta cestinata da Panorama Il racconto di Claudio Fava su FQ

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) Un intreccio sconcertante tra mafia, antimafia e informazione. Andato avanti per anni fra silenzi e connivenze. L’imprenditore sicilianosi era cucito addosso il vestito del paladino dell’antimafia al vertice di Confindustria. Venerdì 10 maggio è finito imputato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e altri gravi reati. Al di là dell’esito giudiziario della vicenda, l’inchiesta della Procura di Caltanissetta ha svelato quanto fosse finta e di facciata la “missione” die dei suoi sodali in nome della legalità.racconta questa vicenda in un lungo reportage su FQ MillenniuM, in edicola da sabato 11 maggio, dedicato al “suicidio” del giornalismo italiano. Per colpa di vicende come questa e di tante altre che il mensile diretto da Peter Gomez approfondisce. Ecco un breve ...

