Ander Herrera si svincola dal Manchester United | opportunità per le big italiane?

PSG - colpo a sorpresa per l’estate : preso Ander Herrera a parametro zero : Ander Herrera si appresta a volare a Parigi per proseguire al PSG la propria carriera dopo l’esperienza in Premier League Ander Herrera si accaserà al PSG a parametro zero. Un colpo di spessore per i parigini che dunque si accaparreranno il centrocampista del Manchester United pagando solo il contratto al calciatore. Herrera infatti andrà in scadenza con i Red Devils in estate e dunque ha potuto firmare un accordo con un nuovo club ...