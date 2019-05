Ander Herrera | addio al Manchester United | c’è il Psg VIDEO

calcioweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019)lascerà ilalla fine della stagione. E’ stato lo stesso 29enne centrocampista spagnolo a confermarlo sui social. Il giocatore ha dettoai tifosi delloin unpubblicato su twitter dal club: “C’è il rosso nel mio cuore – dice-. Giocare per il più grande club in Inghilterra è stato un vero onore: ogni volta che ho rappresentato questo club, in ogni partita, nelle vittorie e nelle sconfitte, anche quando non potevo aiutare in campo, ho capito cosa significa questo club”. Il nome diè da tempo accostato al Paris Saint-Germain e secondo alcuni rumors il giocatore spagnolo avrebbe già raggiunto un accordo con il club transalpino. A goodbye message from @. #MUFC pic.twitter.com/z56bmBwXa9 —(@ManUtd) 11 maggio 2019 SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN ...

