Amici 2019 | il serale | notizie | puntate | anticipazioni e tutte le informazioni

Serale Amici 2019 - rivolta sui social per Tish : il gesto inaspettato : I fan di Tish protestano: la cantante arriverà alla finale di Amici 18? In quest’ultimo periodo non si fa altro che parlare di lei: Tish di Amici 2019 è stata esclusa dai suoi compagni di squadra e dai Bianchi dalla lista dei semifinalisti di questa diciottesima edizione del talent show di Canale 5. La reazione […] L'articolo Serale Amici 2019, rivolta sui social per Tish: il gesto inaspettato proviene da Gossip e Tv.

Amici 2019 : squadre sciolte - si va avanti tutti contro tutti : Tish Via i direttori artistici, vie le squadre. A partire dalla settima puntata di domani sera, niente più Bianchi contro Blu al Serale di Amici 2019, che per la prima volta vedrà gli allievi rimasti in gara sfidarsi tutti contro tutti. I cantanti Alberto Urso, Giordana Angi, Mameli e Tish e i ballerini Rafael Quenedit Castro, Umberto Gaudino e Vincenzo Del Primo saranno, dunque, l’uno contro l’altro, giudicati da un’inedita ...

Amici 2019 : Emma - Scotti - Venier e Carrà ospiti della settima puntata : Emma La settima puntata del Serale di Amici 2019, in onda sabato 11 maggio, sarà caratterizzata da nuovi arrivi, attesi ritorni e illustri partenze. Come vi abbiamo anticipato giorni fa, Maria De Filippi accoglierà in studio per la prima volta Raffaella Carrà, dopo aver ospitato la conduttrice di Canale 5 nel suo programma A Raccontare Comincia Tu. Un’altra prima volta ad Amici sarà quella di Mara Venier. La padrona di casa di Domenica ...

Semifinalisti Amici 2019 : quattro nomi e un’inaspettata eliminazione? : Anticipazioni penultima puntata Amici 2019: novità sui concorrenti Chi sono i Semifinalisti di Amici 18? Questa tappa importante del talent show di Canale 5 è sempre più vicina: cantanti e ballerini, con le loro esibizioni, stanno disegnando il loro futuro al Serale. Molti hanno sorpreso, vincendo sfide difficili – basti pensare a Mameli e a […] L'articolo Semifinalisti Amici 2019: quattro nomi e un’inaspettata eliminazione? ...

Amici 2019 - cos’ha in mente Rudy Zerbi? La sfida-tranello per Giordana e Alberto : La sfida di Rudy Zerbi a Giordana Angi e Alberto Urso ad Amici 2019 La prossima puntata di Amici 2019 sarà ricchissima di scontri, visto quanto sta accadendo in questi giorni. Nel day time di oggi ad esempio abbiamo visto Rudy Zerbi lanciare una sfida sia a Giordana Angi sia a Tish sia ad Alberto […] L'articolo Amici 2019, cos’ha in mente Rudy Zerbi? La sfida-tranello per Giordana e Alberto proviene da Gossip e Tv.

Semifinale Amici 2019 anticipazioni : i Blu “tradiscono” Tish : anticipazioni Semifinale Amici: Tish non ce la farà? I Blu e i Bianchi non credono in lei Cosa succederà nella Semifinale di Amici 18? I ragazzi pensano che saranno solo quattro i concorrenti che potranno accedere a questo step importante del talent show. E, fra questi, non ci sarebbe spazio per Tish. Sia i componenti […] L'articolo Semifinale Amici 2019 anticipazioni: i Blu “tradiscono” Tish proviene da Gossip e Tv.

Amici 2019 : Giordana Angi parla dei suoi momenti difficili : Giordana Angi ha sofferto ad Amici 18? La sua clamorosa confessione Tra pochissime settimane finirà la diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. E una delle concorrenti più amate del talent è indubbiamente la cantante Giordana Angi. Proprio quest’ultima ha rilasciato oggi un’intervista al settimanale Chi, facendo delle rivelazioni che hanno lasciato tutti senza parole. Cosa ha detto l’artista della Squadra Bianca? ...