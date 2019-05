Amici 18 | piccola gaffe di Gerry Scotti con Alberto | Ti ricordi di me | hai

blogo

(Di domenica 12 maggio 2019) Dopo la"volontaria" di Mara Venier con il microfono, e i conseguenti doppi sensi, anche, componente della giuria del settimo serale di18 insieme a Emma Marrone, ha commesso unafiguraccia con uno degli allievi rimasti ancora in gara: stiamo parlando diUrso, il tenore di quest'edizione di. Dopo una delle sue esibizioni nell'ultima, decisiva, manche, infatti,si è rivolto ad, chiedendogli se si ricordasse di lui.18,dicon: "Tidi me, hai partecipato a Io Canto". Ma il cantante partecipò a Ti lascio una canzone! pubblicato su TVBlog.it 12 maggio 2019 00:38.

