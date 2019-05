Allerta Meteo Toscana | criticità gialla per temporali al Centro Sud

meteoweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Un codice giallo perforti con validità dalle ore 20.00 di oggi, sabato 11 maggio, fino alle 8.00 di domani mattina, domenica 12, è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile per l’area-meridionale della, in particolare Arcipelago e Grossetano. Un altro codice giallo per vento è stato emesso su gran parte della regione per quasi tutta la giornata di domani. Una perturbazione atlantica, alimentata da aria fredda, è in rapido avvicinamento.Per il pomeriggio di oggi sono possibili isolati rovesci pomeridiani nelle zone interne e deboli piogge in Appennino. Dal tardo pomeriggio-sera peggioramento piu’ consistente con piogge diffuse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale a iniziare dal Grossetano, in estensione dopo mezzanotte alle restanti zone-meridionali. Anche sul resto della regione possibili rovesci e brevi ...

