Allerta Meteo Emilia Romagna | temporali e vento forte

Allerta Meteo Campania : criticità gialla dalle 08 alle 20 : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta Meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo valevole per la giornata di domani. dalle 8 alle 20 si prevedono “Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensita'” sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana),5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto ...

Allerta Meteo Liguria : venti di burrasca fino a 100 Km/h : Il Centro Meteo Arpal della Liguria ha emesso un avviso per vento di burrasca forte per domani, domenica, quando sono attese raffiche fino a 90/100 chilometri orari da nord. A partire da oggi sulla Liguria aumenta l’instabilita’ con possibili rovesci e bassa probabilita’ di temporali forti in spostamento da ponente a levante. Non si escludono grandinate. Le precipitazioni andranno progressivamente esaurendosi e, nelle prime ore ...

Meteo - pesante Allerta per il weekend : nuova irruzione artica scatenerà maltempo estremo in tutt’Italia - alto rischio di grandine e tornado : Meteo – Splende il sole al Centro/Sud e il clima è mite anche su gran parte del Nord in questo Sabato 11 Maggio in cui parte il Giro d’Italia 2019: già alle 09:30 del mattino le temperature sono decisamente miti, soprattutto in Sicilia ma non solo. Abbiamo, infatti, +23°C a Siracusa, Augusta e Noto, +22°C a Trapani, Modica, Caltagirone e Ispica, +21°C a Palermo, Foggia, Agrigento, Mazara del Vallo, Sciacca, Licata, Lequile, Porto ...

Meteo : vasta irruzione fresca in arrivo - Allerta temporali stasera : La primavera è nuovamente pronta a travestirsi d'autunno e lo farà a partire da oggi pomeriggio quando una vasta perturbazione nord atlantica molto fresca per il periodo varcherà l'arco alpino...

Allerta Meteo Emilia Romagna : temporali per tutta la giornata di domani : Allerta per temporali e criticità idraulica in Emilia Romagna: l’ha emessa la protezione civile regionale per tutta la giornata di domani. Previsti temporali associati a forti raffiche di vento nelle aree pianeggianti del territorio Emiliano-romagnolo. In particolare, l’Allerta gialla per temporali riguarda la pianura Emiliana orientale e centrale, la pianura e bassa collina Emiliana occidentale, con l’interessamento di tutte ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per piogge forti e vento : Una nuova fase di maltempo sta per interessare il Veneto, con previsioni elaborate da Arpav che indicano precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale anche intenso, soprattutto tra le ore centrali di domani e il pomeriggio di domenica 12 maggio. Alla luce di questo quadro, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica su tutto il ...

Allerta Meteo Estofex : attenzione a grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento al Nord Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna, che riguardano anche l’Italia. In particolare, è stata emessa un’Allerta Meteo di livello 1 per il Nord Italia e i Balcani settentrionali, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello di Allerta 1 anche per il sud-est della Germania e l’Austria, principalmente per forti venti. Stesso livello anche ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per le piene dei fiumi : “Per la giornata di mercoledì 8 maggio non sono previsti fenomeni Meteorologici significativi al fini dell’Allerta. La criticità idraulica gialla nelle zone F e D è riferita alla propagazione delle piene nei tratti vallivi di Secchia e Reno. Si segnala la possibilità di deboli precipitazioni che interesseranno prevalentemente il settore occidentale“: lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale ...

Maltempo Emilia Romagna : migliora il meteo - ma resta l’Allerta arancione tra Parma e Ferrara : migliora la situazione meteo in Emilia-Romagna dove, fino alla mezzanotte di domani, resta, però, l’allerta arancione per criticità idrauliche e idrogeologiche nella pianura tra Parma e Ferrara, per le piene dei corsi d’acqua. Sono la conseguenza delle abbondanti precipitazioni delle ultime 36 ore, con piogge fino a 100 millimetri e la neve che, dopo oltre 60 anni, è tornata a fare la sua comparsa nel mese di maggio sopra i 400 metri ...

Maltempo Ravenna - Protezione civile : Allerta Meteo per criticità idraulica : Dalle 12 di oggi, lunedì 6 maggio, alla mezzanotte di domani, martedì 7 maggio è attiva nel territorio del comune di Ravenna un’allerta meteo per criticità idraulica, emessa dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. Il codice della criticità è “giallo”. L'articolo Maltempo Ravenna, Protezione civile: allerta meteo per criticità idraulica sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità fino a domani per le piene dei fiumi : “Generale miglioramento delle condizioni del tempo, non è previsto alcun fenomeno Meteorologico significativo ai fini dell’Allerta. La criticità idraulica è riferita alla propagazione delle piene fluviali nei tratti di valle, prodotte dalle elevate precipitazioni delle ultime 36 ore. Le stesse precipitazioni determinano una criticità idrogeologica nelle aree collinari-montane“: la protezione civile regionale ...

Meteo - l’Uragano Artico adesso si sposta al Sud : massima Allerta per nubifragi - grandine e tornado [MAPPE] : Meteo – Mentre su gran parte d’Italia è una Domenica 5 Maggio di maltempo estremo con ripercussioni drammatiche sul territorio (morti e dispersi) e abbondanti nevicate fino a quote eccezionalmente basse per il periodo, nel basso Adriatico e al Sud splende un tiepido sole con temperature che hanno raggiunto +24°C a Siracusa, +23°C a Bari, Pisticci, Lentini e Augusta, +22°C a Noto, Vieste e Termoli, +21°C a Lecce, Matera, Taranto, ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per pioggia - neve e vento forte : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato: per criticità idrogeologica lo Stato di Attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : ancora pioggia e neve - criticità “arancione” prorogata fino a domani : “La discesa di un nucleo di aria fredda polare da nord determinerà condizioni di forte instabilità per domenica 5 maggio“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’Allerta Meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali e altri fenomeni“, valida “dalle 12:00 del 5 maggio 2019 fino alle 00:00 del 7 maggio 2019“. “Si prevedono precipitazioni ...