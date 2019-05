Alberto Urso innamorato di Emma Marrone | “Ce la puoi fare se ti impegni”

RAFAEL - AMICI 18/ È il primo semifinalista e 'ruba' il posto a Alberto Urso : RAFAEL, AMICI 18: il ballerino cubano è pronto a conquistare ancora una volta il palcoscenico grazie a presenza e tecnica. Sarà lui a vincere la categoria ballo?

Amici Serale - Alberto Urso invaghito di Emma. Lei : “Se ti impegni…” : Amici 2019: Alberto Urso parla della sua attrazione per Emma Marrone Una rivelazione inaspettata nella settima puntata del Serale di Amici. Infatti, è stato mandato un rvm in cui Alberto Urso, parlando con il maestro Pino Perris, ha rivelato di essere invaghito di una cantante misteriosa. Dopo una serie di tentativi di estorcere il nome al cantante del programma di Maria De Filippi, Alberto ha mollato l’osso e ha rivelato che la cantante ...

Solo di Alberto Urso è l’amore nella sua veste più drammatica - quasi ossessiva (recensione) : "Solo" di Alberto Urso è il disco di un ragazzo che ha scelto la musica prima di pronunciare la parola "mamma", un talento di 21 anni che - come direste voi giovani - parte col botto. In gara ad "Amici" di Maria De Filippi, il talent show più amato dagli italiani, il cantante di Messina si colloca tra le realtà più eterogenee rispetto agli altri partecipanti. Tra i suoi compagni d'avventura, tra l'altro, la fortissima Giordana Angi ha ...

Tish contro Alberto Urso : “Per lui Giordana una santa per la canzone” : La squadra Blu è definitivamente sparita: Tish attacca Alberto Urso dopo aver visto un video Ormai non esistono più le squadre ad Amici 18. E Tish lo ha capito bene dopo aver visto un video in cui Alberto Urso e Vincenzo Di Primo hanno detto che la cantante non merita di accedere alla semifinale di […] L'articolo Tish contro Alberto Urso: “Per lui Giordana una santa per la canzone” proviene da Gossip e Tv.

Tish e Giordana - nuovo scontro e confessione su Alberto Urso : “Tranquilla” : Serale Amici 18, Giordana e Tish non si trattengono: nuovi attacchi tra le due cantanti Tish e Giordana di Amici 2019 continuano a lanciarsi frecciatine. Quando si presenta l’occasione giusta. E questa volta, attraverso un gioco voluto dalla produzione, ci sono state altre critiche reciproche. Avrebbero dovuto associare un’emoticon a uno o più componenti della […] L'articolo Tish e Giordana, nuovo scontro e confessione su ...

Alberto Urso del Serale di Amici 18 parla dei problemi del suo passato : Amici 2019: Alberto Urso parla delle difficoltà affrontate in passato Alberto Urso è sicuramente il favorito numero uno per aggiudicarsi la vittoria ad Amici 18. E proprio quest’ultimo oggi ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Chi in cui ha svelato di aver avuto un po’ di problemi nella sua infanzia. Quali problemi? In pratica il giovane cantante lirico della Squadra Blu di Amici di Maria De Filippi ha ...

Amici 18 - Alberto Urso intervista : “Mi ero lasciato andare…” : Alberto Urso Amici 2019: le confessioni del tenore della squadra Blu Alberto Urso è un ragazzo molto riservato. Non si lascia andare spesso. Adesso abbiamo saputo altro sul suo passato solo grazie all’intervista rilasciata al settimanale Chi. Ha confessato che, quando era più piccolo, ha avuto problemi col peso: a Ti lascio una canzone era […] L'articolo Amici 18, Alberto Urso intervista: “Mi ero lasciato andare…” ...

Alberto Urso trionfa su Mameli - la Bertè scatena la polemica coi prof : Serale Amici, Alberto Urso mette Mameli a rischio eliminazione: la sfida Mameli contro Alberto Urso ad Amici 18. Anche sabato 4 maggio nella puntata del Serale abbiamo assistito al confronto fra i due, con il dovuto recap di ciò che è successo in settimana. In particolare, abbiamo visto Mameli lanciare una sfida ad Alberto Urso […] L'articolo Alberto Urso trionfa su Mameli, la Bertè scatena la polemica coi prof proviene da Gossip e Tv.

Alberto Urso criticato su Radio 105. “Speriamo di non sentirlo piu”. I fan protestano. Leggi cosa è accaduto : Alberto Urso è il candidato numero uno alla vittoria di Amici 18, ma in Radio è stato stroncato pesantemente. E non stiamo parlando di una Radio qualsiasi, bensì di Radio 105, partner di Amici... L'articolo Alberto Urso criticato su Radio 105. “Speriamo di non sentirlo piu”. I fan protestano. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alberto Urso - bufera su Radio 105 (partner Amici) : “Speriamo di non sentirlo più” : Amici 18, Alberto Urso criticato pesantemente su Radio 105 per il suo nuovo singolo Alberto Urso è il candidato numero uno alla vittoria di Amici 18, ma in Radio è stato stroncato pesantemente. E non stiamo parlando di una Radio qualsiasi, bensì di Radio 105, partner di Amici di Maria De Filippi. Proprio per questo […] L'articolo Alberto Urso, bufera su Radio 105 (partner Amici): “Speriamo di non sentirlo più” proviene da ...

Dj Giuseppe di Radio 105 contro brano di Alberto Urso : 'Speriamo di non sentirlo più' : Ieri, venerdì 3 maggio, è andato in onda il programma Radiofonico 105 Music & Cars, condotto da dj Giuseppe, uno degli speaker di Radio 105, emittente partner di Amici di Maria De Filippi. Durante la puntata del suo show, lo speaker ha commentato in maniera non molto garbata un brano appartenente ad un attuale concorrente del talent show di Canale 5. Si tratta de 'La mia Rivelazione' di Alberto Urso che, una volta terminato, è stato ...

Alberto Urso distrugge Mameli dopo eliminazione Valentina : è scontro ad Amici : Alberto Urso e Mameli, continua lo scontro ad Amici 2019 Che tra Alberto Urso e Mameli non scorra più buon sangue è evidente, visto che ad Amici 2019 il secondo non ha mai perso occasione per sminuire il bel canto sottolineando che la musica non sia fatta solo di acuti ma anche di altro; Alberto, […] L'articolo Alberto Urso distrugge Mameli dopo eliminazione Valentina: è scontro ad Amici proviene da Gossip e Tv.

Alberto Mezzetti scrive a Barbara d'Urso : "Perché mi hai allontanato?" : E' stato il vincitore del Grande Fratello 15 , poi è sparito dalla tv italiana : Alberto Mezzetti scrive, quindi, una lettera a Barbara d'Urso chiedendole i motivi per i quali si è allontanata da lui. ...

L’album di Alberto Urso dopo Amici di Maria De Filippi - tutti i dettagli sull’esordio discografico : Si intitola Solo il primo disco di inediti di Alberto Urso, concorrente dell'attuale edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. L'album è prodotto da Polydor Italia (Universal Music Italia) e contiene 11 brani. Arriverà nei negozi e in digital download il prossimo 10 maggio, in piena fase serale di Amici di Maria De Filippi che vede già Alberto tra i possibili vincitori del programma insieme alla talentuosa cantante ed autrice Giordana ...