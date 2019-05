Al largo della costa del Portogallo | la crosta terrestre potrebbe separarsi in due

meteoweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Nel 1969, un grande terremoto aldelha provocato uno tsunami che ha ucciso oltre una dozzina di persone. Circa 200 anni prima, un terremoto ancora più grande aveva colpito la stessa area, provocando la morte di circa 100.000 persone e distruggendo la città di Lisbona. Due terremoti nello stesso punto in un arco di tempo di circa 200 anni non sono causa di allarme, ma quello che ha lasciato perplessi i sismologi riguardo queste scosse è il fatto che abbiano avuto inizio in una piana abissale lontana da faglie o fratture nelladove le placche tettoniche scivolano uno accanto all’altra, rilasciando energia e causando terremoti. Quindi cosa ha provocato quelle scosse in un’area apparentemente calma? Un’opzioneessere che una placca tettonica si stia dividendo in due strati, uno superiore e uno inferiore, un fenomeno che non è mai stato ...

