Agricoltura biologica | perché siamo a favore

Agricoltura biologica : perché essere contrari : L’Agricoltura biologica sarà il futuro? Non usa pesticidi e tutela l’ambiente, e oggi una produzione sostenibile che combatte il riscaldamento globale è una necessità impellente inserita anche tra gli obiettivi di sviluppo dell’Onu del 2030. Contemporaneamente la Fao ricorda che la popolazione mondiale aumenta e in futuro saranno necessarie quantità di cibo sempre maggiori. Per ora solo l’Agricoltura convenzionale può ...

In pubblicazione nuovo bando a sostegno dell'Agricoltura Biologica : ...sulle Misure a Superficie del PSR Calabria " ha affermato il consigliere regionale delegato all'Agricoltura Mauro D'Acri - Il biologico rappresenta uno dei punti cardine dell'intera nostra economia ...

Agricoltura biologica - pesticidi in oltre 90% dei campi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Biotecnologie - ENEA studia possibile impiego nuovi bioinsetticidi in Agricoltura biologica : I ricercatori del Centro ENEA di Trisaia, in Basilicata , stanno studiando l'impatto ambientale dei biopesticidi di nuova generazione in grado di "silenziare" specifici geni degli insetti che causano ...