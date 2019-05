Afghanistan | tra guerre ed elezioni L’America first qui sembra un’opportunità

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) Rientro oggi in Italia dopo una missione breve di un mese in. La quarta della mia vita; in totale ho vissuto e lavorato 11 mesi tra le montagne che danno inizio all’Indukush. Ci sono amici, con cui parlo e che mi spiegano. Per qualche settimana ho avuto una visuale privilegiata. La guerra inha cambiato tanti nomi, ma compie 40 anni senza soste ed il numero di morti annui è in costante aumento: ogni anno muoiono 10.000 soldati dell’esercito afghano, non sappiamo quanti tra i combattenti talebani. Nel 2018, secondo le Nazioni Unite, i morti civili sono stati 4,000, record assoluto degli ultimi 16 anni, ma questa stima è considerata al ribasso da alcune Ong che gestiscono ospedali nel Paese; inoltre per il primo anno i report Onu ammettono che vi siano stati più morti civili procurati dalle potenze militari straniere e esercito afghano che non dai ...

