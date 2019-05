Ad Agnelli piacerebbe Pochettino | ma non la sua richiesta di 20 milioni di euro a stagione

Blastingnews

(Di sabato 11 maggio 2019) La Juventus, dopo l’eliminazione ai quarti di Champions League, ad opera dell'Ajax si trova ad un bivio perché deve decidere se proseguire con Massimiliano Allegri o cambiare allenatore. Juve al Bivio Il 16 aprile, data dell'uscita di scena dall'pa, Andreaha confermato a caldo l'attuale tecnico, ma da allora non ha più proferito parola sull'argomento, mentre Max ha ribadito più volte di voler proseguire il sodalizio con i bianconeri. Nonostante le parole indichino unità d'intenti tra le parti, i fatti sembrerebbero dire il contrario, infatti da settimane viene rinviato il previsto summit chiarificatore tra il presidente e il tecnico, segno che i conti non tornano. In realtà i contraenti stanno riflettendo, poiché entrambi forse hanno raggiunto la consapevolezza in base alla quale un ciclo vincente si è chiuso e adesso occorrerebbero nuovi stimoli. Da indiscrezioni emerge ...

