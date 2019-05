A Palermo raduno terrapiattista Il Trattato di Antartide vieta il viaggio da polo

huffingtonpost

(Di sabato 11 maggio 2019) I terrapiattisti di tutto il mondo a convegno, domenica a, per spiegare le loro teorie ‘scientifiche’ e dimostrare “che la terra è piatta” e che “ilNord è il centro”. Per presentare l’evento tre degli organizzatori, Calogero Greco, Albino Galuppini e Agostino Favari, hanno dato ai giornalisti appuntamento nell’albergo in cui domani si terrà il convegno internazionale. Ma per partecipare all’incontro di domani chiedono il versamento di una somma di venti euro.“La Nasa non è mai stata nello Spazio. forniscono solo immagini computerizzate e sono tutte immagini finte e lo sbarco sulla Luna è stato finto”. Ne è convinto Calogero Greco, uno degli organizzatori del convegno nazionale dei terrapiattisti che si terrà domani a. Atteso anche il comico Beppe ...

