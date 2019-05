A Palermo l’ambulatorio per le donne over 40 che vogliono diventare mamme

direttasicilia

(Di sabato 11 maggio 2019) Il dipartimento materno infantile dell’ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, diretto dalla dottoressa Maria Rosa D’Anna ha attivato un ambulatorio «Mamma a 40 anni e più» pensato per dare un’attenzione particolare alleche affrontano la maternità in un’età più matura. La scelta nasce anche dall’esame dei dati di una casistica del punto nascita dell’ospedale nell’ultimo biennio. Dai dati raccolti dall’inizio del 2017 fino al 30 aprile del 2019, risultano registrati 4.700 parti totali. Di questi ledi età inferiore a 19 anni rappresentano il 4%, quelle di età compresa tra i 19 e i 39 anni sono il 73%, mentre le40 rappresentano il 23 %. In quest’ultima categoria disi registra una percentuale ammontante al 23 % diche arrivano addirittura a superare i 45 anni. Tra le gravide di età superiore ai 40 anni, la ...

