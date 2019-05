wired

(Di venerdì 10 maggio 2019) (foto: Jesse Grant/Stringer/Getty Images) Amsterdam – Imprenditrice da due anni e attrice da quasi venti, appena vista sul grande schermo con Avangers: Endgame e pronta a tornarci nel 2021 con i sequel di Avatar, Zoeha ricevuto pochi giorni fa una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Wired l’ha incontrata nella capitale olandese a margine della conferenza The Next Web, dove è stata giudice alla finale dell’edizione 2019 del concorso internazionale per innovatori e startup Chivas Venture. Zoe, lei ha recitato in una lunga serie di film fra cui Avatar, Avengers, Star Trek e Guardiani della Galassia: dal suo punto di vista in che modo la tecnologia sta continuando a cambiare e a far evolvere il lavoro di attrici e attori? “L’innovazione ci dà la possibilità di interpretare sempre meglio i personaggi bionici. La tecnologia in questo momento è così ...

MilanoCitExpo : Zoe Saldana: “La fantascienza è il genere più sottovalutato dell’industria cinematografica”… - antocalderone : Zoe Saldana: “La fantascienza è il genere più sottovalutato dell’industria cinematografica” - micheleiurillo : Zoe Saldana: “La fantascienza è il genere più sottovalutato dell’industria cinematografica” -