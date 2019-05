Yaya Touré annuncia il ritiro | farà l' allenatore

Manchester City - Yaya Tourè allontana il ritiro : “non è il momento - posso giocare altri tre anni” : Il centrocampista ivoriano ha allontanato il momento del ritiro, sottolineando come potrebbe giocare ancora per alcune stagioni Poco spazio al Manchester City, un rapporto con Guardiola che non ingrana e molte possibilità di lasciare il club inglese per trasferirsi altrove. ritiro? Non è il momento per Yaya Tourè, che ha sottolineato ai microfoni di Canal+ di avere ancora molta voglia di giocare. L’ivoriano è stato seguito in passato ...

Caso Kean - Yaya Toure durissimo contro Bonucci : “se me lo fossi trovato nello spogliatoio…” : Il giocatore del Manchester City ha attaccato duramente Bonucci dopo le parole pronunciate in seguito al Caso di razzismo che ha coinvolto Kean “Bonucci è stato totalmente irrispettoso nei confronti di Kean, è incredibile quello che ha detto. Se fosse un mio compagno di squadra mi sentirebbe di certo. E non voglio andare oltre…“. LaPresse/Alessandro Tocco E’ il duro attacco di Yaya Toure, centrocampista del ...

Yaya Touré - il racconto schock sul razzismo : “Umiliante - imitavano i versi delle scimmie” : E’ stato tra i migliori centrocampisti dell’ultima decade, ha girato l’Europa, e l’ultima esperienza prima della rescissione del contratto è stata in Grecia, con la maglia dell’Olympiacos. Ma Yaya Tourè è ancora una figura importante per il mondo del calcio. Trentasei anni a maggio, l’ex Barcellona e Manchester City è molto attivo nella lotta al razzismo e in un’intervista al Mirror ha raccontato ...