WWf | Se il mondo consumasse come l' Europa il 10 maggio sarebbe l' Overshoot Day

Luci spente in tutto il mondo per l'Earth hour del WWf : ROMA - Sabato 30 marzo alle 20,30, in tutto il mondo tantissimi luoghi, dai monumenti più famosi alle abitazioni di privati cittadini, spegneranno le Luci e centinaia di milioni di persone parteciperanno alla grande ola di spegnimenti di Earth ...

WWf - torna Earth Hour : in tutto il mondo luci spente per un’ora per salvare il pianeta - ecco le manifestazioni previste in Calabria : torna Earth Hour, la più grande mobilitazione planetaria in tema di cambiamenti climatici. Quest’anno lo slogan è #Connect2Earth a significare lo stretto legame tra uomo e natura, tra cambiamenti climatici e perdita di biodiversità, il capitale naturale sul quale poggia la nostra stessa vita. Gli obiettivi concreti sono fermare la perdita di biodiversità e dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 a livello globale. L’evento WWF, giunto ...