Wall Street | - Uber raccoglie 8 | 1 miliardi in vista della quotazione in Borsa

Uber verso Wall Street tra proteste lavoratori e tensioni commercio : Lo sbarco di Uber a Wall Street avviene nel giorno dell' entrata in vigore dei dazi di Donald Trump nei confronti della Cina. Una situazione non proprio ideale per quella che viene considerata una ...

Wall Street chiude in ribasso : Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,54% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, cede alle vendite lo S&P-500 , che chiude a 2.870,72 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 ...

Black Monday - la comedy su Wall Street da venerdì 10 maggio su Sky Atlantic : Black Monday: arriva su Sky Atlantic da venerdì 10 maggio, la comedy su Wall Street. venerdì 10 maggio è la serata dell’alta finanza su Sky Atlantic. Subito dopo la quarta stagione di Billions (qui trovi la nostra recensione) debutterà anche Black Monday, una comedy di Showtime ancora inedita in Italia. L’appuntamento è ogni venerdì su Sky Atlantic in seconda serata. La serie, in 10 episodi, è creata da David Caspe (Happy Endings) e ...

Borsa : Europa rallenta con Wall Street : ANSA, - MILANO, 9 MAG - Le Borse europee rallentano dopo l'avvio in calo di Wall Street. Sui listini pesano i timori per una guerra sui dazi tra Usa e Cina che inciderebbe negativamente anche sulla ...

Wall Street in rosso su continue tensioni commerciali : Partenza in calo per la borsa di Wall Street con gli investitori che attendono l'evoluzione dei negoziati USA e Cina sul commercio . Ricca di spunti l'agenda macroeconomica che ha visto la ...

Il sommario del numero di maggio di Wall Street Italia in edicola : in edicola il numero di maggio di Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e lifestyle. Il magazine, che vede l'esordio alla direzione di Leopoldo Gasbarro , propone un dossier sul futuro e sugli investimenti nel lungo periodo. In copertina ...

22 : 22 | Wall Street chiude contrastata : Dow Jones +0 - 02% - Nasdaq -0 - 26% : 08.05.2019 - Chiusura debole per la Borsa di New York. A Wall Street, al termine di una seduta volatile per le incertezze sulle trattative commerciali fra Stati Uniti e Cina, l'indice Dow Jones sale dello 0,02% attestandosi a quota 25.970,65 punti, mentre il Nasdaq perde lo 0,26% a 7.943,32 punti. In calo anche lo Standard and Poor's 500, che lascia sul terreno lo 0,15% a 2.879,69 punti.

Borsa - Wall Street chiude contrastata - DJ +0 - 01% - Nasdaq -0 - 26% : Roma, 8 mag., askanews, - Finale di seduta con nuovi indebolimenti a Wall Street e gli indici contrastati, mentre si è andata smorzando la dinamica di lieve miglioramento alimentata dalle speranze di ...

Wall Street apre in lieve calo - Dj -0 - 06% : ANSA, - NEW YORK, 8 MAG - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,06% a 25.952,36 punti, il Nasdaq cede lo 0,16% a 7.953,17 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno ...

Borse asiatiche negative su scia Wall Street : Seduta decisamente negativa per le principali Borse asiatiche , dopo il pessimo finale di Wall Street sull'acuirsi delle tensioni commerciali tra USA e Cina . A Tokyo, l'indice Nikkei ha ceduto l'1,76%...

Wall Street in ostaggio dei dazi : Continuano pesanti le vendite sui mercati americani dopo che gli Stati uniti hanno confermato, quanto preannunciato via Twitter dal presidente Donald Trump, che venerdì 10 maggio scatterà un rialzo ...

Wall Street in rosso in attesa di novità sul fronte dazi : Partenza in calo per la borsa di Wall Street in un mercato ancora penalizzato dall' incertezza sui negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina . Pechino ha confermato che il vicepremier Liu He si ...

La guerra dei dazi spiazza le Borse. Milano la peggiore con tech e auto - Wall Street recupera : Ma Pechino non rinuncia a negoziati e vara stimoli a economia Nonostante gli annunci di Trump, comunque, il ministero degli Esteri cinese ha annunciato che i negoziatori di Pechino sono pronti a ...

Escalation dazi affonda i mercati - tracollo di Borse asiatiche e Wall Street : Donald Trump ha minacciato la Cina di incrementare i dazi sui beni cinesi, esacerbando la lotta tra le due prime potenze economiche al mondo e compromettendo le speranze di un accordo su cui i ...