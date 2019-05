Wall Street in stand-by Debutto amaro per Uber

Uber sbarca a Wall Street - vale 75 - 5 mld : ANSA, - NEW YORK, 10 MAG - Uber, dopo aver raccolto 8,1 miliardi di dollari, è sbarcata a Wall Street e sogna in grande. Sogna di diventare la nuova Amazon, come annuncia il suo numero uno, il Ceo ...

Booking - giornata positiva a Wall Street grazie alla trimestrale : La trimestrale di Booking Holdings buca le attese degli analisti per il primo trimestre del 2019 . In questi tre mesi di inizio anno infatti la piattaforma del turismo online ha ottenuto ricavi per 2,...

Wall Street<br> - Uber - debutto flop in Borsa : Uber non sbarca in Borsa sotto i migliori auspici. Le azioni della società di ride hailing hanno infatti debuttato a Wall Street dopo tre ore dall'avvio della seduta, facendo registrare un prezzo di apertura di 42 dollari e un ribasso del 6,7% rispetto al valore di collocamento, tra l'altro fissato nella parte bassa della forchetta indicativa. Il titolo, nei minuti successivi al debutto, è stato oggetto di una forte volatilità, arrivando a ...

Uber debutta a Wall Street : la classifica delle più grandi Ipo di sempre : Le più grandi Ipo della storia Come si può vedere dal grafico sopra, l'Ipo di Uber è comunque la 14esima più grande al mondo e la più grande per un'azienda tech statunitense da quella del 2012 di ...

Uber - debutto record a Wall Street : la app valutata 75 miliardi : MILANO - Tutto pronto per il debutto di Uber a Wall Street. L'azienda ha fissato a 45 dollari ad azione il prezzo di collocamento, verso la parte bassa della forchetta che era stata indicata e che ...

Wall Street<br> - Uber raccoglie 8 - 1 miliardi in vista della quotazione in Borsa : Uber è pronta a sbarcare in Borsa. La società di ride-hailing ha chiuso la sua Ipo (offerta pubblica iniziale) fissando a 45 dollari il prezzo di 180 milioni di azioni messe a disposizione degli investitori e raccogliendo così 8,1 miliardi di dollari (7,1 miliardi di euro).Una valutazione "bassa". Il prezzo di collocamento, fissato nella parte bassa della forchetta indicativa compresa tra 44 e 50 dollari, implica una valutazione ...

Uber verso Wall Street tra proteste lavoratori e tensioni commercio : Lo sbarco di Uber a Wall Street avviene nel giorno dell' entrata in vigore dei dazi di Donald Trump nei confronti della Cina. Una situazione non proprio ideale per quella che viene considerata una ...

