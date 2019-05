Vuelta a Madrid 2019 | Niccolò Bonifazio vince la prima tappa allo sprint

oasport

(Di venerdì 10 maggio 2019)ha vinto ladella, il ciclista della Total-Direct Energie ha conquistato il quinto successo stagionale dopo essersi messo in luce a gennaio alla Tropicale Amissa Bongo. Oggi il nostro portacolori ha avuto la meglioin quel di Aranjuez al termine di una frazione particolarmente movimentata. La volata diè stata encomiabile ed è riuscito a battere Enrique Sanz (Euskadi-Murias) e Daniel Russo (Arkéa-Samsic) indossando ovviamente la maglia di leader della classifica generale di questa piccola corsa a tappe che si disputa in contemporanea con l’inizio del Giro d’Italia. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: pagina Facebook Tropicale Amissa Bongo

Cicloweb_it : La Vuelta a Madrid si apre nel segno di Niccolò Bonifazio: il ligure conquista la prima tappa… - SpazioCiclismo : Bonifazio conquista nettamente la prima tappa della #VueltaMadrid19 - Duck170 : RT @IBdailyblog: ?? Dal ?? al 1?2? maggio la @KometaCTeam sarà alla @Vuelta_Madrid #vueltaMadrid ????????? con sette corridori : @juancamacho_95… -