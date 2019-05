Voto 18enni per Senato | martedì al via iter in commissione Camera

ilfogliettone

(Di sabato 11 maggio 2019) Sono 4 milioni i giovani esclusi dalper l'elezione del, e i 5 stelle puntano a riformare la Carta in tempi brevi per eliminare il limite di eta' di 25 anni, attualmente previsto dalla Costituzione. Il tema, del resto, e' stato al centro anche di un duro dibattito tra maggioranza e opposizioni - Pd in particolare - durante l'esame della riforma che riduce il numero dei parlamentari, con i pentastellati intenzionati a affrontare il tema in una proposta ad hoc. E ora, da martedi' prossimo, partira' l'inAffari costituzionali della: Saranno Valentina Corneli (M5s) e Stefano Ceccanti (Pd) i relatori della proposta di legge costituzionale - a prima firma del presidente dellaGiuseppe Brescia - che consente anche ai giovani over 18 di votare al.La proposta consentira' a piu' di 4 milioni di giovani under 25 di votare al. Di ...

