Volontariato aziendale | perché dovreste pensarci

Enel : con il Volontariato aziendale i dipendenti portano la sostenibilità sul territorio (2) : (AdnKronos) - “Il volontariato – ha aggiunto - è un’occasione per far crescere contemporaneamente i singoli individui e la comunità intera. Da un lato infatti rappresenta un importante passo per rafforzare il concetto di sostenibilità, già radicato in azienda, attraverso l’impegno in azioni concrete