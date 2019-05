Volley – La Banca Valsabbina ingaggia Valeria Caracuta

Beach Volley - World Tour 2019 : la Giovane Italia sbanca Goteborg. Due coppie azzurre in main draw! : Bella impresa della doppia coppia Giovane azzurra impegnata nelle qualificazioni del torneo 1 Stella di Goteborg. Sia Varrassi/Scampoli in campo femminile, sia Cottafava/Windisch tra gli uomini riescono a superare i due turni di qualificazione (partendo dalle ultime posizioni del ranking) e conquistano un posto nel tabellone principale le cui gare scattano domani mattina sulla sabbia dell impianto di Goteborg, che per la prima volta ospita un ...

Beach Volley - World Tour 2019. La Giovane Italia sbanca Goteborg : due coppie azzurre in main draw! : Bella impresa della doppia coppia Giovane azzurra impegnata nelle qualificazioni del torneo 1 Stella di Goteborg. Sia Varrassi/Scampoli in campo femminile, sia Cottafava/Windisch tra gli uomini riescono a superare i due turni di qualificazione (partendo dalle ultime posizioni del ranking) e conquistano un posto nel tabellone principale le cui gare scattano domani mattina sulla sabbia dell impianto di Goteborg che per la prima volta ospita un ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : nei quarti di finale Conegliano sbanca Cuneo in Gara 1 ed ipoteca le semifinali : Rispettando il pronostico della vigilia, nella Gara 1 dei quarti di finale della Serie A1 della pallavolo femminile, l’Imoco Volley Conegliano sbanca facilmente il campo del Bosca San Bernardo Cuneo per 0-3 (22-25, 19-25, 16-25) ipotecando così il passaggio alle semifinali potendo contare anche sul fattore campo nella seconda e nell’eventuale terza sfida. Soltanto il primo set è abbastanza equilibrato, con l’allungo decisivo ...

Volley : Champions Femminile - Novara sbanca Istanbul - sarà finale tricolore ? : IL TABELLINO- VAKIFBANK Istanbul - IGOR GORGONZOLA Novara 0-3, 17-25, 25-27, 15-25, VAKIFBANK Istanbul: Ozbay, Zhu 11, Robinson, Sloetjes 5, Rasic 7, Gunes 5, Orge, L,, Aykac, L,, Gulubay, Di Iulio 4, ...

Samsung Volley Cup – Risultati 24ª giornata : vittorie per Saugella e Banca Valsabbina : Samsung Volley Cup: Saugella Team Monza e Banca Valsabbina Millenium Brescia a segno, distacco invariato tra Lardini e Reale Mutua. Vince al tie break la èpiù Pomì Casalmaggiore Dopo i tre anticipi di ieri, si è completato nel pomeriggio il quadro della 24^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. Il successo per 3-1 della Saugella Team Monza sulla Lardini Filottrano consente alle monzesi di restare sole al quarto posto in ...

Volley - Superlega 2019 - 25ma giornata : Perugia vince la regular season - Trento sbanca Modena e difende il secondo posto : La Sir Safety batte in rimonta la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e vince con una giornata di anticipo la regular season di Superlega. Bastano i tre punti di vantaggio alla squadra umbra per avere la certezza del primo posto perché, anche in caso di sconfitta all’ultima giornata 0-3 e contemporanea vittoria 3-0 di Trento la Sir Safety avrebbe un migliore quoziente set a parità di punti e vittorie ottenute in stagione. Decisiva, ...

Volley - Superlega 2019. 25ma giornata. Perugia vince la regular season - Trento sbanca Modena e difende il secondo posto : La Sir Safety batte in rimonta la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e vince con una giornata di anticipo la regular season di Superlega. Bastano i tre punti di vantaggio alla squadra umbra per avere la certezza del primo posto perchè, anche in caso di sconfitta all’ultima giornata 0-3 e contemporanea vittoria 3-0 di Trento la Sir Safety avrebbe un migliore quoziente set a parità di punti e vittorie ottenute in stagione. Decisiva, ...