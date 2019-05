Volley | A2 Maschile | Gianluca Graziosi è il nuovo tecnico di Siena

Volley : A2 Maschile - Livorno strappa la salvezza - Lagonegro in A3 : ... per quanto visto nel corso di tutta la stagione, ma maturata nella Serie contro un Livorno che in questo rush finale ha dimostrato di averne decisamente di più LA CRONACA DEL MATCH- Geosat ...

Volley : A2 Maschile - Livorno spedisce Lagonegro in A3 : LA CRONACA DEL MATCH- Geosat Geovertical Lagonegro in campo con Pedron e Kadankov in diagonale, Marra e Calonico al centro, Del Vecchio e Galabinov di banda e Fortunato e Sardanelli ad alternarsi nel ...

Volley : A2 Maschile - Piacenza può festeggiare - Lagonegro-Livorno chi perde è spacciato : ROMA- Giornata cruciale nei Play Off di A2 che potrebbero chiudersi nel prossimo week end. Nella Serie che valgono il salto in Superlega la Gas Sales Piacenza, che conduce per due vittorie a zero ...

Volley : A2 Maschile - Play Off Promozione - Piacenza mette ancora ko Bergamo : IL TABELLINO- OLIMPIA Bergamo - GAS SALES Piacenza 0-3, 15-25, 19-25, 23-25, OLIMPIA Bergamo: Garnica 0, Tiozzo 9, Cargioli 6, Romanò 10, Shavrak 2, Erati 6, Franzoni, L,, Cristofaletti 3, Innocenti, ...

Volleyball Nations League maschile - le scelte di Blengini : out Juantorena e Zaytsev : Dopo aver visto le scelte della Nazionale femminile ad opera del ct Davide Mazzanti, anche l'omologo della selezione maschile ha comunicato gli atleti che prenderanno parte alla Nations League in programma tra maggio e luglio. L'esordio azzurro ci sarà il 31 maggio con l'Iran. Le scelte del tecnico, arrivate con qualche giorno di anticipo secondo quanto indicato precedentemente, sono a tratti sorprendenti, ma in linea con l'idea di dar spazio ai ...

Volley : A2 Maschile - Bergamo-Piacenza atto secondo : ROMA- Mercoledì 1 maggio in campo per le partite decisive del campionato di A2 Maschile. Si gioca Gara 2 di Finale fra Olimpia Bergamo e Gas Sales Piacenza mentre nei Play Off A2 Gara 2 potrebbe ...

Volley : A2 Maschile - Finale Play Off - Piacenza travolgente in Gara 1 : IL TABELLINO- GAS SALES Piacenza - OLIMPIA BERGAMO 3-0, 25-16, 25-22, 25-22, GAS SALES Piacenza: Paris 2, Klobucar 13, Tondo 13, Sabbi 15, Yudin 10, Fei 3, Cereda, L,, Fanuli, L,, Copelli 0, Canella 0.

Volley : A2 Maschile - Finale Play Off - Gara 1 è di Piacenza : IL TABELLINO- GAS SALES Piacenza - OLIMPIA BERGAMO 3-0, 25-16, 25-22, 25-22, GAS SALES Piacenza: Paris 2, Klobucar 13, Tondo 13, Sabbi 15, Yudin 10, Fei 3, Cereda, L,, Fanuli, L,, Copelli 0, Canella 0.

Finale Scudetto Volley Maschile 2019 : quale sarà l’avversario di Civitanova? Calendario - date - programma - orari e tv : Civitanova è la prima squadra a essersi qualificata alla Finale Scudetto di volley maschile 2019. La Lube affronterà la vincente di Perugia-Modena che se la dovranno vedere nella decisiva gara-5 in programma domenica 28 aprile. I cucinieri, terzi in regular season, si sono sbarazzati di Trento e hanno così staccato il pass per l’atto conclusivo che giocheranno per il terzo anno consecutivo dopo il trionfo del 2017 e il ko del 2018 contro i ...

Volley : A2 Maschile - Bergamo sfiderà Piacenza per la Superlega : IL TABELLINO- OLIMPIA Bergamo - POOL LIBERTAS CANTÙ 3-2, 25-12, 29-31, 25-20, 28-30, 16-14, OLIMPIA Bergamo: Garnica 3, Tiozzo 15, Cargioli 11, Romanò 21, Shavrak 17, Erati 8, Franzoni, L,, Innocenti, ...

Volley : A2 Maschile - Play Off Promozione - Piacenza in Finale - Cantù-Bergamo alla bella : ROMA- La Gas Sales Piacenza espugna Spoleto in Gara 2 dei Play Off Promozione e conquista la Finale per andare in Superlega. Tutto rinviato a Gara 3 invece nella sfida che oppone la Pool Libertas ...

Volley : Play Off A2 Maschile - Roma - Alessano e Taviano salutano l'A2 : Roma- Ancora tre squadre salutano la Serie A2 e scivolano nella nascitura A3. Roma, Aurispa Alessano e Pag Taviano cadono sui campi della Sieco Service Ortona, della Gioiella Gioia del Colle e della ...

Volley : A2 Maschile - Play Off Promozione - Piacenza e Spoleto continuano la corsa : ROMA- Gas Sales Piacenza e Monini Spoleto staccano il pass per le Semifinali dei Play Off Promozione che porteranno una squadra a conquistare la Promozione in Superlega. In Gara 3 dei Quarti di Finale ...

Volley : A2 Maschile - Play Off Promozione - Piacenza e Spoleto in Semifinale : ROMA- Sono Gas Sales Piacenza e Monini Spoleto, come da pronostico, sfruttando il fattore campo in Gara 3 dei Quarti di Finale dei Play Off Promozione, rispettivamente contro Centrale Del Latte Sferc ...